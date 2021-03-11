武漢肺炎去年初爆發後，中國國藥集團於去年2月才就研發滅活疫苗進行緊急立項。不過，國藥集團子公司國藥控股董事長于清明日前透露，國藥集團高層一年前就已接種武漢肺炎病毒疫苗，且現在抗體還在。此話一出，引發網民熱烈討論，紛紛質疑，去年1月武漢疫情「吹哨人」醫生李文亮才被指造謠，之後便出現疫苗，讓人難以理解。《蘋果》翻查資料發現，國藥集團研發的武漢肺炎病毒滅活疫苗，是於去年4月12日才獲得國家藥品監督管理局的臨床試驗許可，不排除有人偷偷在開發疫苗期間，提早應用在人體身上。

據《健康時報》本月3日報道，身兼全國人大代表的于清明，對《人民日報》健康客戶端披露，去年3月，國藥集團四級企業黨政負責人接種了疫苗，經過一年的抗體持續跟蹤監測，目前抗體仍均保持在較高水準，沒有出現明顯下降。國藥集團持續擴充產能，武漢肺炎病毒疫苗年產能將達到30億劑，是目前全球最大的疫苗生產企業。

經歷武漢封城的居民徐陽，昨日接受自由亞洲電台訪問時說：「聽到這消息，感覺很恐怖，第一個反應是感到毛骨悚然，現在大家已經不注重疫苗是否安全。另外更嚴重的問題是，疫苗怎麼能在這麼短的時間內研發出來。按照科學常識理解，這是不可能的。按照新華社的報道，至少一、兩年或三、五年才能把這個疫苗生產出來。」

徐陽還表示，由此可見，國藥去年很早就得知武漢肺炎疫情的傳染力：「他很早就知道疫情發生。這比1月23日武漢封城還早，應該在這之前，當局隱瞞疫情又自爆（疫情）的又一大鐵證，他們是怎麼這麼早就知道疫情，這個病毒究竟從何而來，實在太可怕，不敢想像。」

武漢疫情受害者家屬張海亦表示感到驚訝：「國藥高層一年前就已經打疫苗，給我的感覺，疫情肯定不是突然在武漢爆發。因為之前我也看到一篇報道，就說武漢組織了一次防疫演練，防新冠病毒的，這說明病毒在武漢爆發就是故意的謀殺犯罪行為。隨着時間流逝，很多事都會曝光。」

還有網民寫道，武漢首例新冠肺炎確診病例發病時間在2019年12月8日，2020年1月3日訓誡在微信洩露當地正爆發似沙士疫情的醫生李文亮，當局還在闢謠。不到3個月，國藥四級企業黨政負責人就對疫苗「以身試藥」，不能不說「真夠神速的。厲害了」。

根據官媒《人民日報》報道，去年1月19日，國藥集團中國生物成立了由科技部「863」計劃疫苗項目首席科學家楊曉明掛帥的科研攻關領導小組，迅速安排了10億元研發資金，交由3個研究院所進行疫苗研發。2月1日，國藥集團中國生物作為牽頭單位，獲得了科技部國家重點研發計劃「公共安全風險防控與應急技術裝備」重點專項，就開發滅活疫苗緊急立項。從有關報道的時間軸來看，一個月就能開發出能應用在人體上的滅活疫苗，確實匪夷所思。

另根據新華網去年4月30日的一篇題為〈我國新冠病毒滅活疫苗最先獲得臨床研究批件——疫苗研發與時間賽跑〉的文章，國藥集團中國生物武漢生物製品研究所所研發的武漢肺炎病毒滅活疫苗，是於去年4月12日獲得國家藥品監督管理局臨床試驗許可。當時的報道還指，這是全球首個獲得臨床試驗批件的武漢肺炎病毒滅活疫苗。

換言之，若然于清明對《健康時報》所披露的訊息屬實，國藥集團在取得臨床試驗許可前，已進行人體種接，則有可能涉嫌違反有關法規及背離醫學道德。

公開資料顯示，1998年成立的中國國藥集團為大型國有企業，主要業務是醫藥健康等產品，旗下有子公司1,000餘家，上市公司6家，包括國藥控股、國藥股份等。員工人數11萬人。

自由亞洲電台/ 《健康時報》/ 《人民日報》/ 新華網

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