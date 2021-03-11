第十三屆全國人大第四次會議於今日（11日）下午3時在北京人民大會堂舉行閉幕會，閉幕會後，總理李克強將會在人民大會堂出席記者會，回答中外記者提問。閉幕會議中，表決10項草案，其中《有關完善香港選舉制度的決定草案》列於議程第五項，以2,895票贊成、0票反對、1票棄權，通過草案，全場掌聲熱烈，長達逾15秒，比通過其他草案掌聲時間長。去年「港版國安法」立法授權草案以2,878票贊成、1票反對、6票棄權，高票通過。

有消息指，決定將會規定特首選舉委員會議席，由1,200人變為1,500人。選舉委員會將會新增一個界別，由政協與愛國領袖組成。同時，立法會選舉將會擴大組成部份，由現在的70席增至90席，而俗稱「超級區議會」的5個區議會（第二功能組別）及其5個席位將會取消，新增25個議席，將由選舉委員會推選產生。

人大網／《蘋果》資料室

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