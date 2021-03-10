與被喻為中共權貴「白手套」、內地財金「明天系」創辦人肖建華關係密切的中國包商銀行，自2019年5月因出現嚴重信用風險而被官方接管後，近日再證實已於上月7日被北京法院裁定破產。

肖建華「明天系」擁九成股份

據內媒近日引述法院發佈的裁定書顯示，包商銀行於去年11月申請破產清算時，已無任何生產經營、在職人員，其負債總額為逾2,059億元人民幣（下同．約2,490億港元），明顯已「資不抵債」，沒實際清償能力。

報道引述資料指，包商銀行的興衰與目前遭當局監管的「明天系」（明天控股集團）關係密切，當中「明天系」對包商銀行的持股「一股獨大」，比例高達89.27%。「明天系」在2005年至2019年間，透過註冊逾200間空殼公司，以借款方式取得信貸資金，涉資高達1,560億元（約1,887億港元），其後該筆款項形成不良貸款。

另外，有多名全國人大代表在兩會期間，呼籲當局完善金融機構的破產法規。當中人民銀行廣州分行行長白鶴祥就以包商銀行作例子，建議當局應制訂《金融機構破產法》，完善金融機構的市場化退出機制。

「明天系」創辦人肖建華2017年1月在香港四季酒店失蹤後，其在內地的商業帝國分崩離析，外界盛傳他已被當局押返內地，協助調查2015年中國股災等問題。而「明天系」旗下九間金融機構，亦已於去年7月遭當局監管。

21世紀經濟報道