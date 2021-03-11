全國兩會其中一個討論重點是應對中國的老齡化問題，並將其上升到國家戰略層次。不過，有針對80後和90後的調查發現，有逾34%受訪者明確不會生育二孩，約11%表示仍在考慮。無論生不生第二胎，9成受訪者也表示感到生二孩壓力大，當中沒人手照料嬰兒佔最多。

內地人力資源和社會保障部上月公佈，中國2019年底，60歲以上人口佔總人口18.1%，預料「十四五」期間（2021至2025年）長者人口將超過3億人，勞動人口減少3,500萬人。

中國人口紅利快速消退，社會未富便提早進入中度老齡階段，官方也意識到問題的嚴重性。今年全國兩會便有不少相關討論，如開放生育限制、延遲退休年齡、加強養老保障，甚至調整中小學制為「5+3+2」，讓年輕人可提早入大學和投身社會。

人口急速老化下，內地2015年通過「全面二孩」政策，希望國民「生多啲」。不過，2017年至2020年，中國新生人口連續下跌。根據公安部資料，截至2020年12月31日到公安部登記戶籍的新生兒，較2019年減少175.5萬人，顯示二孩政策未明顯見效。

《中國青年報》社會調查中心聯合問卷網日前訪問1,938名80後、90後，發現48%受訪者計劃要二孩，34.2%確認不要，11.4%還在考慮，6.5%已有二孩。

對比分析發現，男受訪者願意生二孩的有53.1%，明顯高於女性受訪者的43.5%。90後（54.1%）願意生二孩的，又明顯高於80後（44.7%）。

北京市民王禾（化名）表示，作為雙職家庭，決定不生第二胎，主要是供樓經濟壓力，其次是家中長者無力照顧。

32歲的常晶晶（化名）則稱，一直依靠家婆照顧1歲半的女兒，如生第二胎，對老人生活影響太大，且換大屋、託兒及教育等開支亦很大。

調查顯示，整體受訪者中有89.1%感到養育二孩壓力大，當中一線城市受訪者壓力最大（90.6%），其次是二線城市受訪者（90.5%）；80後（32.5%）又高於90後（28.3%）。

至於影響生二孩的阻力因素，排首位是沒人手照顧（67.3%）、其次是經濟壓力（61.7%）、第三位是缺乏安全合適的託兒機構（54%）。

中國人口與發展研究中心主任賀丹分析，年輕一代普遍遲婚，不婚不育現象增多。一些已經生育一孩的家庭，因為沒人帶、養不起、精力不夠等原因，不敢生育二孩。

華中科技大學社會學院教授石人炳指出，除了經濟壓力、無人協助照顧外，工作強度大、時間長，甚至有些公司對生小孩的員工施加有形或無形的壓力，也是年輕人不願生育的原因。

賀丹建議，政府稅收減免，擴大免費、普惠的教育和基本醫療，落實婦女生育期間的生活津貼、保障待遇等，並且增加方便的託兒服務和女性產後重返工作崗位的支持政策等，以重建二孩養育的社會生態。

《中國青年報》

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！