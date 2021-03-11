全國人大今日以2,890贊成、2票反對、1票棄權通過修改《中華人民共和國全國人民代表大會組織法》（《組織法》），是此法通過38年來首次修改。修改後，《組織法》擴大全國人大常委會對國務院領導層的任免權限，可以決定部長人選外，還能任免「國務院其他組成人員」，即包括國務院副總理、國務委員。有政治學者向《蘋果》分析，最值得關注是《組織法》的修改，是把全國人大徹底黨化，完全由中共說了算。

全國人大副委員長王晨上周五（5日）形容完善《組織法》是「全國人大及其常委會堅持中國共產黨的領導的重要舉措」、「確保人大工作正確政治方向」。

修改後的《組織法》第二十五條、與第二十六條內容提出，人大常委會得以在全國人大「閉會期間」，根據國務院總理的提名與提請，決定「國務院其他個別組成人員」的任免及撤銷；同時，還可以根據軍事委員會主席的提名與提請，決定「中央軍事委員會其他個別組成人員」的任免及撤銷。

《組織法》修改前，據憲法規定，國務院副總理及國務委員的人選，要由國務院總理提名，經全國人大表決後，由國家主席根據全國人大會議的決定任命；而在全國人大閉會期間，全國人大常委會可根據國務院總理的提名，決定部長、委員會主任、審計長、秘書長等人選；根據中央軍事委員會主席的提名，決定中央軍事委員會其他組成人員的人選。

內地政治學者吳強受訪時表示，修改《組織法》除是中共總書記習近平，為明年二十大連任後的領導體制作準備外，更值得關注的，是把全國人大黨化。他指，全國人大表面上始終是經民主程序產生的民意代表機構，但《組織法》總則中，把中共這種列寧主義政黨的「民主集中制」原則寫入，令全國人大變成中共領導運行，實際上是對《憲法》的反民主修正。

另外，據山西憲政學者王志強日前向自由亞洲電台分析，《組織法》修改後，意味原已幾近無實權的國務院總理李克強，進一步被削權，甚至被架空，把原來黨及政府的兩套職權全部集中到黨領導下面。

他並指出，此舉並非對全國人大擴權，因它也必須服從中共最高領導人，不存在反對力量，「未來有甚麼事情，如果全國人大常委會提出，就會更好聽一些。」

也有分析指，全國人大本已像「橡皮圖章」，空有法理權力，但欠缺實權；全國人大常委會即使名為國家最高權力機構，但也是中共說了算，修法後「國務院領導層隨時都有可能因此而出現變動」。

中共新聞網／《蘋果》記者／自由亞洲電台

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