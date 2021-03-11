外界關注美國新任總統拜登上任後，中美兩國關係未來發展。李克強指出，過去幾年中美關係的確遭遇嚴重的困難，給兩國和世界都帶來不利影響。中美高層官員下周將在阿拉斯加會談，是美國拜登政府上場後首次，李克強表示，中美要相互尊重、平等相待進行對話溝通，期望中美有多領域、多層次對話，即使達不成共識，也可以交換意見，有利於管控和化解分歧。中美作為世界上最大的發展中國家和最大的發達國家，和則兩利、鬥則俱傷。中美建交40多年，能越過坎坷向前走，是因為符合世界發展趨勢，符合兩國的根本利益。

李克強提出，希望按照習近平最近和拜登通話的精神，就是要尊重彼此的核心利益和重大關切，互不干涉內政和內部事務，秉持不衝突、不對抗、相互尊重、合作共贏的原則，推動兩國關係向健康穩定的方向發展。這既符合兩國人民的利益，也是國際社會的期待。

中美兩國有廣泛的共同利益，有許多可以合作的領域。在去年多重衝擊的背景下，中美兩國的貿易增長8.8%，還是應當把更多精力放在共同點上，去擴大共同利益。中美兩國作為聯合國的常任理事國，對於維護世界和平穩定、促進世界繁榮發展，都有重要責任。應該推動中美關系越過坎坷往前看，向總體穩定的方向走。

對於兩岸的關係發展，李克強指國家對台灣的大政方針是一貫的，也是非常明確的，是堅持一個中國原則和「九二共識」。在此前提下，迎台灣任何政黨、團體同北京交往，也歡迎台灣各黨派團體人士就兩岸關係和民族未來與開展對話。國家堅持推進兩岸關係和平發展和祖國統一，反對任何形式的「台獨」分裂活動，也反對外部勢力的干涉。

李克強續稱，國家一直秉持「兩岸一家親」的理念。這幾年出台了很多惠及台企台胞的政策，不少台灣企業和同胞從中受益，未來會繼續讓台灣同胞分享大陸的發展機遇，繼續推動兩岸融合發展。

有外媒記者指出，中國提出要加快構建以國內大循環為主體、國內國際雙循環相互促進的新發展格局，質疑是否中國在美國等西方國家「圍堵」下被迫採取的戰略收縮，另外，中國未來留給予外資的空間是否越來越小。

李克強指出，中國提出要立足新發展階段、貫徹新發展理念、構建新發展格局，以國內大循環為主體，國際國內雙循環相互促進，這既是要做大國內市場，也是要擴大開放。中國經濟已經深度融入世界經濟，可以說你中有我、我中有你，關起門來是沒有出路的。中國會不斷地、主動地擴大開放，這是中國自身利益的需要，也有利於世界。中國把內需市場做大，帶動自身發展，也會給外資、外國產品和服務帶來巨大的機會。

李克強又指，國家會進一步主動地對外開放，繼續縮減外資來華投資負面清單，繼續推動包括服務業在內的對外開放。在擴大內需中不斷擴大開放，繼續讓中國成為外商投資的重要目的地、世界的大市場。

新華社

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