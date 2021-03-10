雲南野生菌近年有價有巿，被視為「農村菌中之王」，成為不少「嘴刁」食家的美食。當地近日首窩的雞樅菌前日應巿，500克雞樅菌以1,400元人民幣（下同，約1,669港元）售出，內地專家指因今年天雨較少會影響雞樅菌的產量。香港食家劉健威向《蘋果》指出，雞樅菌甜中帶香，而港人愛用雞樅菌製成油雞樅，近年更越賣越貴。

3月9日，在昆明的木水花野生菌交易市場迎來2021年首窩野生雞樅菌，雲南人稱首批雞樅菌稱為信號菇，意味野生雞樅菌將陸續上市。由於今年首批信號菇較去年提前10天上巿，所以這數百克的雞樅菌出現在巿場，引來不少菌商圍觀拍照。菌商表示，這批500克的雞樅菌標價1,400元，3小時內就已被上海食客買走。

雞樅菌與白蟻共生，如果白蟻窩被破壞，會影響雞樅菌的味道。同時雞樅亦需要高溫潮濕的天氣才有利生長，雲南野生菌保護發展協會會長劉培貴表示，今年冬季雨天較少，影響雞樅菌的產量，就算巿場賣2,000元（約2,385港元）一公斤都不貴，而且估計隨後出產的雞樅菌價格會較往年高。

香港食家劉健威表示，雞樅菌是雲南比較好的菌類之一，明朝人形容此菌為「玉樹瓊枝」，推崇備至。雞樅菌味道帶甜，有少許香味。他指港人對野菌種類的認識不深，不過亦有識食之人將雞樅菌製成油雞樅，即將雞樅菌切絲，再經油炸，並加入花椒等調味料製成醬料。

油雞樅用途廣泛，可用來撈麵拌飯，也可以在炒蛋炒菜中加入。香港以往亦有店舖出售油雞樅，劉健威指，以往油雞樅的售價約130至140港元一瓶，現在要200多港元，今年或會更貴。

內地網民講啲乜：

我心堪比檸檬酸：半斤1,400元，我淚目了真的，這吃一口就是金錢的味道。

一起吹海風嗎：這些年野生雞樅的數量變少了，又變成土豪食材了。

君阿江湖從此離：這個雞樅好賺錢呀，看起來非常的受歡迎。

Traveler過客：用雞樅煮湯很鮮甜的，還帶着一些森林裏的樹木味道

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