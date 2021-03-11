中國與英國近日的輿論戰，因早前央視旗下的中國環球電視網（CGTN）在英國被釘牌及罰款，以及英國駐華大使吳若蘭（Caroline Wilson）出言為外媒辯護所引發的爭議，而有升級迹象。中國駐英國大使館發言人今日致函英國廣播公司（BBC），批評其廣播四台有關中國的報道不實，並指該台在本月9日播出題為「假資訊之龍」（The Disinformation Dragon）的專題報道，就網絡資訊、抗疫及外交等對中國無端指摘。

中國駐英大使館發言人在公開信函指出，BBC在「假資訊之龍」專題報道中，對中國在網絡訊息、防疫及外交等領域無端指責，使館方早在播出就已致函表達強烈不滿，敦促節目方以公正客觀角度報道中國。

發言人又逐點反駁，指中方在病毒溯源一事上，立場非常清楚，沒有任何意圖去誤導人們的判斷，又謂：「希望有關各方像中方一樣，在溯源問題上採取積極、科學和合作的態度，邀請世衞組織專家開展溯源研究，為國際抗疫合作和構建人類衛生健康共同體承擔應盡的責任和義務」。

至於Twitter封鎖「中國」賬號一事，發言人表示，中方認為香港反對派和一些激進勢力借和平遊行集會之名，進行各種非法、暴力活動，但一些西方媒體關於暴力的報道卻輕描淡寫，甚至無視，一些社交平台更充斥大量針對中國的惡毒謊言、謠言，希望媒體及Twitter等社交平台正確判斷甚麼是真正的虛假信息。

發言人提及網絡審查時，則形容這是網絡安全，並重申：「中國並非想要與西方對抗，而只是在恪守國家安全的底線。面對網絡霸權，我們在共用互聯網成果時，注意維護中國的網路安全，無可厚非」。

關於「戰狼」外交方面，發言人則謂：「中國從來就是禮儀之邦，以和為貴，從來沒主動挑釁別人，也沒有跑到別人家門口更沒有到別人家裏去挑事。現在恰恰是別人對我們的家務事橫加干涉，還喋喋不休地對我們進行辱罵抹黑，我們無路可退，不得不奮起自衞，堅定捍衞國家利益和尊嚴，這和一味示強完全是兩碼事」。

中國駐英大使館網站

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