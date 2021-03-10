第十三屆全國人大第四次會議將於今日（11日）下午3時在北京人民大會堂舉行閉幕會，閉幕會後，總理李克強將會在人民大會堂出席記者會，回答中外記者提問。根據人大網的顯示議程，閉幕會議中，將會表決10項草案，其中完善香港選舉制度的決定草案列於議程第五項，相信會高票通過。

上午9時的會議，人大代表小組會議審議關於政府工作報告、「十四五」規劃和2035年遠景目標綱要草案、年度計劃、年度預算、全國人大常委會工作報告、最高人民法院工作報告、最高人民檢察院工作報告共7個決議草案。

到了下午3時將舉示閉幕會議，人大代表將會表決10項的草案，港人最關心的《全國人民代表大會關於完善香港特別行政區選舉制度的決定（草案）》，被列於第五項表決的議程。全國政協大會前日（9日）閉幕時，政協委員一致贊成並堅決支持全國人大作出完善香港選舉制度的決定，預料人大表決亦會獲高票通過。

在之前，人大代表會先表決政府工作報告、「十四五」規劃和2035年遠景目標綱要、修改《人大組織法》、修改《人大會議事規則》4項草案。

而其餘需要表決的草案還包括2020年國民經濟和社會發展計劃執行情況與2021年國民經濟和社會發展計劃、2020年中央和地方預算執行情況與2021年中央和地方預算、全國人民代表大會常務委員會工作報告、最高人民法院工作報告和最高人民檢察院工作報告。

兩會期間，代表提案頻頻引發討論，國政協委員陳紅天就建議將「人民幣」名稱改為「中國元」，他認為，由於人民幣的稱謂與國際慣例不一致，不利於加快貨幣跨境流通和國際化進程，將人民幣改稱「中國元」，為中國的貨幣在國際結算和國際化中打好基礎。陳紅天更指，「中國元」能代表亞洲，成為「亞元」的主導貨幣。

不過，陳紅天的提案引起內地網友熱烈討論，不過反對聲和嘲笑的聲音居多，有網友表示將「人民」二字去掉，質疑是否不再聽民眾的聲音，亦有網友嘆息和失望，表示「沒有幾個人能真正代表大眾的心聲和關切」、「這種政協委員真是浪費名額，提不出有用的提案就退位讓賢吧！」

人大網／新浪微博

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