大陸當局以台灣鳳梨（港稱菠蘿）有病蟲害為由，本月1日起停止進口，令到鳳梨成為世界各國熱搶的水果。除了香港水果商爭相進口外，日本、南韓都爭取進口。台灣農委會今日宣佈，日本已通過台灣出產的鳳梨、芒果、火龍果，獲得東京奧運及殘運競技大會組織委員會總務局的持續可能性認可，可望今年7月份進軍東京奧運。

農委會主委陳吉仲表示，台灣這三種水果獲得日本的「良好農業規範（TGAP）2020 PLUS」認證，符合供應東京奧運食品的水平，這也是台灣香蕉去年獲得東京奧運認證後，再有台灣農產品取得資格。他認為，這代表台灣的農業生產規範已具備世界水平，「可以進軍東京奧運」。

北京當局打壓，反而炒熱鳳梨的知名度，台灣屏東今日更首次出口鳳梨到南韓，今日出口一個40英呎貨櫃，將12噸鳳梨運到釜山的超級市場。縣長潘孟安今日特別前往現場，視察鳳梨封櫃。他表示，在大陸限制鳳梨出口之後，縣政府不斷積極拓展外海市場，至今已外銷逾4,000噸、出口貨值逾1億元新台幣（約2,754萬港元），下周將會外銷加拿大、澳洲。

有台灣的出口商表示，南韓人一直認為鳳梨很酸，過去主要進口菲律賓菠蘿，去年僅出口3噸到南韓。不過，近日大陸禁運令鳳梨知明度大增，自日本出現搶購鳳梨，並高度評價鳳梨後，出口商發現南韓的訂單增加不少。

台灣三立電視／TVBS

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