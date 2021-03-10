流亡美國多年的內地維權人士李煥君稱，其居於北京的姐姐李美青在全國「兩會」召開期間遭警方帶走軟禁，前日下午更被迫服下百片安眠藥，被送往解放軍307醫院搶救，目前具體情況不明。

李煥君在社交媒體稱，北京市豐台區南苑鄉石榴莊政府和公安日前以維穩名義控制李美青多天，並強迫她服下百片安眠藥。她對自由亞洲電台稱，李美青每年「兩會」期間都會「被旅遊」，今年2月26日為了躲避而離家，但兩天後還是被維穩人員找到並帶走。李美青在前日被限制人身自由期間被迫服下大量安眠藥後，先被送到北京南苑醫院洗胃，當時尚處於清醒狀態，但不久再被轉往307醫院搶救。

流亡美國家屬揭惡行

李美青因自家房屋遭到強拆，多次上訪無果，遭到當局嚴酷打壓。李煥君的房產亦在2012遭強拆後積極維權，又要求官員公示財產，其後流亡美國，曾在2015年9月和2016年3月國家主席習近平訪問華盛頓時，兩度攔截習的車隊喊冤。另據維權網報道，人權律師丁家喜、許志永目前在獄中境況嚴峻。據丁家喜代理律師彭劍與丁會見後稱，丁家喜身體狀況雖在好轉，但有一條腿還輕度浮腫；許志永則排尿困難，估計患前列腺病。二人獄中夥食仍然很差，三餐幾乎都是饅頭、白菜湯，「天天如此，夥食單調近似餵養牲畜」。

自由亞洲電台