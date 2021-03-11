中國侵犯新疆維吾爾族的人權問題，先後遭到美國國務院、加拿大及荷蘭國會認定是種族滅絕。法國外長勒德里昂（Jean-Yves Le Drian）昨日（10日）再次發聲明，指摘中國強迫維吾爾人絕育、大規模囚禁及毀滅文化證據確鑿。

勒德里昂在參議院表示，中國官方「強迫婦女絕育，強暴關押在集中營地的婦女，失蹤，大規模關押，強迫勞動，毀滅文化遺產其中最具代表性的是摧毀清真寺，監控人民，這一切都已得到證實」。

法國外長再次要求，在聯合國人權事務高級專員巴切萊特領導下，組成一個公正的、獨立的、透明的國際調查委員會，前往新疆實地調查，而且越快越好。

他同時警告法國企業保持警惕，以免損害在中國企業僱傭的維吾爾人的基本人權。

勒德里昂在2月24日，已在聯合國人權委員會指控北京對維吾爾穆斯林實施「制度性鎮壓機制」，形容新疆情況是2020年人權大倒退的例子之一。

巴黎當局表示，中國在與歐盟就中歐投資協議談判時承諾，將儘快批准國際勞工條約，法國提醒中國遵守自己的承諾。

中歐投資原則性協議去年年底達成，但在歐洲引起極大爭議，批評者認為歐盟忽略了中國存在的嚴重人權問題，尤其是維吾爾人的人權問題。

根據美國和澳洲研究機構的研究，至少100多萬名維吾爾穆斯林，被關押在中國新疆的「再教育營」。

中國當局稱這是為了幫助當地人遠離極端主義建立的職業培訓中心。中國外長王毅在2月23日以視像向聯合國人權理事會高級別會議發表講話時已反駁有關新疆人權問題，並稱歡迎聯合國人權事務高級專員訪問新疆。王毅周日（7日）在全國人大記者會上，再次回應新疆人權問題，指所謂種族滅絕的說法荒謬絕倫，是徹底的謊言。

法廣網

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