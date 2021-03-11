武漢肺炎疫情不斷，各國均有研製疫苗。台灣自行研製的疫苗已進入第二期人體臨床測試，預計會招募3,700名試驗者，而台灣藝人吳鈴山、黃崇蘭夫婦今日則到台北內湖的三軍總醫院接種第一劑疫苗。他透露決定接受測試後，才知道會獲發1.35萬元新台幣（約3,717港元）補助，他更表示已說服10名親友加入測試。

吳鈴山表示，他在農曆新年時看到台灣研發的疫苗進行臨床測試的消息，他認為，「防疫工作必須要有人先去，而疫苗是能夠終止病毒的最終辦法，總是要有人去做這些事。」他與妻子黃崇蘭商量後決定加入。

性急的吳鈴山農曆新年時不斷致電醫院詢問細節，至年初六開工後，他致電內湖三總報名，同時在親戚的Line群組「宣傳」，並找資料證明國產疫苗安全性，包括外母共10位親友加入行列，目前這些親友已在桃園醫院打完第一劑。

吳鈴山與妻子上周低調地到醫院進行體檢，並且抽血，當時他才知道接受疫苗人體試驗者竟有補助，抽血後已有1,000元（約275港元），完成後每人可獲1.35萬元。當下他笑着對護理人員說：「沒想到有錢可以拿，真開心！」對方回應說：「那聽你這麼說，你不是為了錢而來？」他馬上解釋：「我們根本沒有這樣的想法。」

台灣當局透過世衞的疫苗機制，獲得少部份南韓生產的阿斯利康疫苗，台灣目前則有三間藥廠的武漢肺炎疫苗獲准進入臨床測試，其中高端疫苗生物製劑研發的疫苗，去年12月底已獲當局批准，率先開始進行第二期臨床測試，而聯亞生技和國光疫苗亦分別於去年11月9日、20日送交第二期臨床計劃申請案。

有參與測試的網民透露，測試中有1/7機會被打到安慰劑，也就是生理鹽水（以此對照比較藥物的效果），如果接受測試者真的被注射安慰劑，當疫苗上市後將會優先獲得接種，排序會較醫護人員、中央及地方政府防疫人員更前，與此同時，亦可接受一次健康檢查。

台灣《蘋果新聞網》

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