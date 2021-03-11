華為副總裁孟晚舟至今仍在加拿大，進行引渡聆訊，北京當局則以被捕的加拿大公民回擊。官媒環球網今日引述消息，指被當局以涉嫌危害中國國家安全拘捕、扣留超過兩年的前外官康明凱（Michael Kovrig）和商人斯帕沃（Michael Spavor），近日將進行一審。

報道未透露兩人目前情況，及案件具體開審時間、地點，僅稱加拿大媒體高度關注二人案件，中國外交部發言人過去曾多次回應案件，聲稱二人「涉嫌危害中國國家安全犯罪」，去年6月已被提出公訴，更聲言「中國的司法主權不容干涉」。

孟晚舟2018年12月在加拿大溫哥華轉機時被捕，她被指涉嫌欺詐滙豐等銀行有關華為與香港空殼公司「星通技術」的關係，讓華為透過「星通技術」與伊朗交易，違反美國對伊朗禁運制裁，美國要求將她引渡到美國受審。在孟晚舟被捕後，北京當局其後扣留身處內地的加拿大公民康明凱、斯帕沃，至前年5月，外交部才證實二人被捕。康明凱被指涉嫌「為境外刺探國家秘密和情報犯罪」，斯帕沃則是涉嫌「為境外竊取、非法提供國家秘密犯罪」。

外界認為兩名加拿大公民被捕與加拿大拘捕孟晚舟有關，上月23日美國總統拜登與加拿大總理杜魯多舉行視像會談時，曾重申支持中國要釋放康明凱、斯帕沃。美國國務卿布林肯更表示，美國將與加拿大團結，尋求中國即時無條件地釋放康明凱和斯帕沃。

環球網

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