「奈良美智特展」首度來台，明（12）日將於關渡美術館展出，特別為台灣創作的「朦朧潮濕的一天」亦首次亮相。總統蔡英文今（11日）出席特展記者會時透露，日前她與奈良美智共晉早餐，愛貓「蔡想想」因近日被要求減肥，所以心情不太好，當奈良美智抱蔡想想時，蔡想想並沒如平常般咬他一口，「那是他最大的友情。」

奈良美智因公務提早離台，今日未有於特展中現身，但開幕時以預錄影片方式致辭。他表示，因為日本發生地震時，收到來自台灣的巨額捐款，日本人都非常感謝，作為一點小小的回報，他決定到台灣舉辦特展。蔡英文也於fb表示，奈良美智個展展出了他特別為台灣全新創作的「Hazy Humid Day」（朦朧潮濕的一天），稱這幅獨特的作品有撫慰人心的力量，相信每個看過的人都會因為各自的理由而受觸動；她並盼望透過展覽，台日的友誼可長長久久，一起繼續為疫情平息、東奧順利舉辦而努力。

這次展覽選在台北藝術大學的關渡美術館，是由奈良美智親自挑選。對於新作「Hazy Humid Day」，他透露，當時覺得必須畫出一副能夠與「Midnight Truth」匹敵的作品，曾因為太焦急而怎樣都畫不好，後來轉換心情，自然而然產生了要再畫一幅足以相稱的作品的熱情，花了10天左右的時間便完成。「我非常高興這幅畫能夠在台灣展出，對努力至今的自己也有種想要說『謝謝』的感覺。」

除了展出「Hazy Humid Day」，還包括首次在海外展出的「月光小姐Miss Moonlight」，以及數十件素描新作。

「奈良美智特展」3月12日至6月20日於關渡美術館展出，更確定在7月、11月加碼，移師至高雄市立美術館、台南市立美術館展出。展場包含奈良美智1984年至2021年創作，共53件作品，展覽免費入場。

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