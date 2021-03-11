中美戰略競爭升溫，台海局勢越趨不穩。台灣國防部承認，面對中共新式東風導彈和無人機威脅，每年也會與美國交流，商討防禦對策，建立共同作戰環境。另外，美媒報道，美國正秘密加速一個武器計劃，確保能在與中、俄爆發衝突之初，能迅速摧毀對方的艦隊和坦克部隊。

中共總書記習近平周二（9日）出席解放軍和武警部隊人大代表團會議時表示，當前國安形勢不穩定，要全面要做好建設和備戰準備。

美國總統拜登上周三（3日）發表首份《國家安全戰略指南》，將與中國對抗列為國安優先事項。美軍印太司令部司令戴維森（Philip Davidson）周二也提醒，中國在亞洲的軍事野心急增，可能在未來6年內侵台。

台灣國防部日前送到立法院外交國防委員會的書面報告指出，2000年起執行「台美聯合防空交流」，雙方每年討論針對印太地區空中及導彈防禦的安全合作、中共導彈威脅發展等議題。

報告強調，近期台海局勢嚴峻，中共陸續換裝新式導彈如東風-17、21、100等導彈，威脅已擴張至第二島鏈外，另無人機威脅發展迅速，形成不容忽視之不對稱作戰方式，國防部持續與美軍共同研商防禦對策，以建立共同作戰環境。

東風-21型反艦導彈與東風-17、東風-100超音速巡航導彈，都可直接封鎖台灣，而東風-100導彈最大射程為2,000至3,000公里，飛行速度可達3至4倍音速，能精確攻擊地面目標或大型水面艦艇，未來對美軍馳援台灣也有很大威脅。

美秘研武器速毀華艦隊

另外，美國《福布斯》雜誌網站9日報道指，美國國防部正集中最優秀的科學家秘密推動名為「突擊破壞者II」的計劃，以阻止未來來自俄羅斯和中國的襲擊，快速摧毀對方的「裝甲洪流」和艦隊。

報道指，署任五角大樓研究和工程副部長的Terence Emmert在周一（8日）一個網上演講中，罕有提及此秘密計劃，形容它極具潛力，能幫助美國在戰略競爭中勝出。

根據美國國防部高級計劃研究局（DARPA）2019年在國會介紹，「突擊破壞者II是一套基於新興技術和能力的新型作戰行動架構」，它是脫胎於上世紀70年代的「突擊破壞者」計劃，當時前蘇聯陸軍擁有壓倒性數量優勢，美國希望研製出一套能快速回應蘇軍進攻的系統，以精確彈藥阻擋對方坦克部隊，為北約增援爭取時間。

新項目則是以最新科技為基礎的傳感系統、網絡、集束武器和新型精確彈藥組成，假想敵是俄國和中國，當她們發動進攻，美軍便從空中或陸地火炮發射大量精確彈藥，摧毀對方的坦克部隊和艦隊，為美軍和盟友增援爭取時間。

不過，報道也指，「突擊破壞者II」在敵軍尚在後方，即發動攻擊之初時，便將對方摧毀是最有效，但卻會令衝突升級。另外，如對方大量增加兵力，也會令部署成本大增，失去「本小利大」的原意。

台灣《蘋果新聞網》／《福布斯》網

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