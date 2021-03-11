十三屆全國人大四次議今午閉幕，國務院總理李克強在閉幕會結束後，人民大會堂出席記者會，回答中外記者提問。

未正面回應是否提供原始數據予世衞

有外媒記者針對世衞專家組到湖北省武漢市調查病毒源頭被指欠透明度一事提問，指專家組希望獲得在2019年10月至12月之間與疫情相似疾病病例的更多原始數據，中方是否願提供這些數據或再次接待專家組訪華？對此，李克強並未直接回應，只重申中方和各方一樣都希望盡快能夠查清病毒是從哪裏來的，但疫情溯源是一個複雜的科學問題，需要各國加強合作，持續研究。中方本着實事求是、公開透明、開放合作的原則和態度，同世衞組織保持溝通，也支持世衞專家在華開展溯源研究工作。中方願意繼續同世衞組織一道，推動科學溯源工作。李說，當前疫情還在全球蔓延，當務之急不僅要溯源，還要做好各種防控工作，包括接種疫苗等，「我也希望明年我們能夠面對面進行交流」。

力爭今年底前可跨省報銷醫療費

有記者向李克強提出醫療問題。當被問到何時可以在異地報銷門診費用的問題。李克強調為，當局已經下決定解決異地門診報銷的問題，今年，當局將擴大跨省報銷的範圍，爭取到明年年底前，每個縣都要確定一個定點醫療機構，能夠直接報銷包括門診費在內的醫療費用。

基礎研究領域存在不足

對於中國的科技發展，李克強指出，多年來，中國在科技創新領域有一些重大突破，在應用創新領域發展得也很快，但是在基礎研究領域的確存在不足。要建設科技強國，提升科技創新能力，必須打牢基礎研究和應用基礎研究這個根基，不能急功近利，要一步一個腳印地走。

目前中國全社會研發投入佔GDP的比重還不高，尤其是基礎研究投入只佔到研發投入的6%，而發達國家通常是15%到25%。下一步要加大基礎研究的投入，還要繼續改革科技體制。讓科研人員有自主權，很重要的是要讓科研人員有經費使用的自主權，不能把科研人員寶貴的精力花在填表、評比等事務上，還是要讓他們心無旁騖去搞研究。

新華網

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