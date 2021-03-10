台灣半導體技術獨步全球，大陸目前正急起直追，不惜大規模撬走台灣人才。台灣新北地方檢察署近日披露，有中資公司未經許可在台設立兩間公司，三年來挖走台灣200多名工程師，直接在當地為大陸研發技術，台灣警方採取行動，以違反《台灣地區與大陸地區人民關係條例》帶走19人，包括四名相關公司負責人。

加薪四倍挖角

長期觀察國內半導體產業的微驅科技總經理吳金榮表示，現時中共積極追求台灣晶圓代工、DRAM（動態隨機存取記憶體）及IC設計的人才，這些挖角人才幾年前人工豐厚，大陸直接將人工由台幣改成人民幣，如月薪5萬新台幣（1.4萬港元）變成5萬人民幣（6萬港元），人工隨即飛升四倍。但去年疫情嚴重及現時兩岸關係惡劣，加上台積電等公司大加人工，台積電2019年全球員工總體收入中位數是163萬台幣（約44.7萬港元），碩士畢業全年整體薪酬約31個月月薪，故現時到大陸工作的台灣人才大減。

新北地檢署近日揭發，中資公司「比特大陸」及子公司北京晶視智能科技有限公司，以「真中資化身台灣公司」方式，在台成立孫公司智鈊科技和芯道互聯，三年來挖角超過200多人，新北地檢署帶走兩間假台灣公司多名負責人。檢方複訊後先令多人交保，負責人保釋金由10萬元至20萬新台幣（約2.7萬至5.5萬港元）。據悉芯道曾經到聯發科總部門口「截人」，聯發科曾警告芯道切勿妨礙營業秘密和知識產權。

台灣蘋果新聞網