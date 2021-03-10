環球股市波動撞正兩會舉行，中國股市連日大跌，試過一日蒸發2萬億人民幣（2.4萬億港元）。前日更傳「國家隊」入市護盤，但無阻跌勢，微博昨直接將「股市」及「股市暴跌」列為敏感詞，收市前搜索兩詞不時無法顯示結果。

「國家隊」進場難阻跌勢

彭博日前引述消息指，避免兩會期間股市繼續探底，中國政府已命令股市國家隊於9日進場護盤。可惜中國股市仍然跌不停，上證綜合指數由3月4日至9日收市，累跌6.1%，從今年2月19日的高點來看，更下跌9.1%。

股市暴跌，中共則試圖控制輿論。昨日多個中國大型財經新聞頭版都沒有特別提到A股暴跌，微博更將「股市」及「股市暴跌」列為敏感詞，「股票」、「A股」和「暴跌」等關鍵字則沒有受影響。本報記者到微博搜索「股市」及「股市暴跌」，在昨天收市前大部份時間無法搜索，但收市後卻能夠看到搜查結果。經中央出手干預，昨日股市終在全國政協會議閉幕下止血，雖然行業板塊依然跌多漲少，海港服務、IT設備板塊領跌，互聯網、鋼鐵、海運等板塊表現疲弱，但酒類板塊集體反彈，其中黃酒板塊整體漲幅超6%。上證指數最終報3,357.74，僅跌1.5點，深證指數則報13,563.34，升87.62點。

彭博／《蘋果》記者