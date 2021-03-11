全國兩會閉幕前夕，中共總書記習近平於周二（9日）出席解放軍和武警部隊人大代表團會議，強調當前國家安全形勢不穩定性、不確定性較大，並要求「全軍要統籌好建設和備戰關係，做好隨時應對各種複雜困難局面的準備，堅決維護國家主權、安全、發展利益」。有內地學者認為，習近平會在第三任期內加速解決台灣問題，屆時恐會提早引發與美國發生的衝突。

自由亞洲電台的報道指，這是習近平首次提出中國安全形勢不穩定與不確定性較大，似乎是暗指南海、台海和中印邊界局勢。前年，中國國防白皮書亦曾提及，「國際安全面臨的不穩定性、不確定性更加突出」，習此次在人大會議期間明確提出，顯得非比尋常。

內地政治學者吳強認為，習這番講話是為今年兩會定下了基調：「這次兩會的基調是所謂『東升西降』。在『東升西降』的背景下，修改香港的選舉法之後，北京面臨着習第三個任期要加速解決台灣問題，那麼在未來幾年，台灣問題會變為西太平洋地區最重要的焦點性問題，而且會提早引發中美間關係的變化，就是在『東升西降』的過程中，引發中美衝突。」

吳強分析，北京面臨前所未有的周邊安全形勢緊張，這是它最不願意看到的一個有關安全的困境，而台灣問題將是「2035年民族復興目標必須解決的問題」。而隨着中美兩國在南海及西太平洋地區的衝突機率上升，北京看到解放軍自身的弱點。吳強說：「去年中印邊界發生衝突，暴露出軍隊另外一方面的問題，內部建設方面的問題，這些困難都是從局部摩擦中暴露出來。這次兩會是一個政治動員，是『東升西降』大趨勢的動員，反美反西方的對抗式的動員。隨時應對因為對抗主義所引發衝突急劇升高的可能性。」

太原學者莊先生則認為，中國新領導層與美國及周邊國家的關係緊張，甚至與印度發生邊境衝突，這是國人所不願看到的結局：「對外關係弄得一團糟，周邊不斷的與鄰國發生摩擦，所以連年增加軍費，有對外應對衝突的準備。對台灣，他（習近平）也躍躍欲試。不管他是真的對外強硬，還是給國內的人看，他都要做出一個好戰的樣子。」

與去年相比，美中關係有緩和迹象。美國國務院公佈，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）與國家安全顧問沙利文（Jake Sullivan）下周四將會在阿拉斯加州安克雷奇（Anchorage），與中共中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪和外長王毅會談，是美國總統拜登上台個多月後中美首次高級別會談。中國外交部則暫未對此次會晤作出公佈。

自由亞洲電台

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