全國人大今日下午3時閉幕，先後決定或決議了十項草案，包括最具爭議的「完善香港特別行政區選舉制度」的決定草案，最後以2,895票贊成、零票反對、1票棄權下「一面倒」通過。至於關乎國家主席習近平未來「豐功偉績」的第十四個五年規劃和2035年遠景目標綱要的決議草案，則在2,873票贊成、11票反對以及12票棄權下通過。被視為中共「虎頭鍘」、授權全國人大常委任免副總理及國務委員的全國人民代表大會組織法，亦以2,890票贊成，以及6票反對與棄權下通過。而一向「低票」通過的最高人民法院工作報告，今年亦獲多達96票反對及棄權，滿意度僅96%，對於被嘲「橡皮圖章」的全國人大而言，已算是對內地法治狀況的不滿。

各草案決議票數：

1. 關於政府工作報告的決議草案

贊成： 2,895 反對：0 棄權：1

（2020年的工作報告票數，贊成：2,882、反對：3、棄權：1）

2. 關於國民經濟和社會發展第十四個五年規劃和2035年遠景目標綱要的決議草案

贊成：2,873 反對：11 棄權：12

3. 全國人民代表大會關於修改《中華人民共和國全國人民代表大會組織法》的決定草案

贊成： 2,890 反對：2 棄權：4

4. 全國人民代表大會關於修改《中華人民共和國全國人民代表大會議事規則》的決定草案

贊成：2,895 反對：0 棄權：1

5. 全國人民代表大會關於完善香港特別行政區選舉制度的決定草案

贊成：2,895 反對：0 棄權：1

6. 關於2020年國民經濟和社會發展計劃執行情況與2021年國民經濟和社會發展計劃的決議草案

贊成：2,870 反對：21 棄權：5

（2020年票數：贊成：2,855、反對：20、棄權：11）

7. 關於2020年中央和地方預算執行情況與2021年中央和地方預算的決議草案

贊成：2, 843 反對：36 棄權：17

（2020年的票數：贊成：2,831、反對：39、棄權：15（另有1人未按表決器））

8. 關於全國人民代表大會常務委員會工作報告的決議草案

贊成：2, 883 反對：6 棄權：7

（2020年的票數：贊成：2,875、反對：9、棄權：2）

9. 關於最高人民法院工作報告的決議草案

贊成：2,800 反對：65 棄權：31

（2020年的票數：贊成：2,794、反對：76、棄權：16）

10. 關於最高人民檢察院工作報告的決議草案

贊成：2,822 反對：52 棄權：22

（2020年的票數：贊成：2,811、反對：58、棄權：16（另有1人未按表決器））

人大網

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