人大會議閉幕後，國務院總理李克強舉行視像記者會，現場傳媒透過網上發表提問。有傳媒提出武漢肺炎下，中國就業質量和收入的變化，官方的對應。

李克強指，就業對一個國家、對一個家庭是天大的事。當時政府最擔心的就是出現大規模的失業。企業和員工都明白，只要保住了企業、穩住了崗位，一復工復市，生意就會旺起來。

去年官方未有制定經濟增長目標，李克強解釋箇中原因指，去年在制定宏觀政策的時候，因為不確定因素太多，沒有制定經濟增長的預期目標。但反復權衡，制定就業目標，即是城鎮新增就業900萬人以上。因為就業是民生之本，是發展之基，也是財富創造的源頭活水。當時政府也提出，要努力實現全年經濟正增長，實際上是相信只要能夠實現900萬人以上的城鎮新增就業，就有經濟的正增長，因為有就業就有收入，就可以帶動消費、拉動經濟。最後實現城鎮新增就業1,186萬人，也實現了經濟全年增長2.3%，居民收入相應增長，都好於預期。

李克強指出，今年中國的就業壓力仍然很大，城鎮新增勞動力約1,400萬人，其中高校畢業生909萬人，創歷史新高，還要保障退役軍人就業，還要為兩億七，八千萬農民工提供打工的機會。所以今年在制定宏觀政策的時候，依然堅持就業優先的政策，繼續推動「六穩」，實現「六保」，把就業放在之首。去年出台的有關就業的政策舉措，不僅沒有調退，還有所增加，其他政策都要有利於就業。相信通過經濟穩定恢復增長，會帶動更多的就業崗位，而更多的就業崗位會推動經濟穩中向好。

李克強補充，今年政府確定新增城鎮就業的目標是1,100萬人以上，希望在實際執行中還可以更高一點。就業是要讓市場來唱主角，也就是繼續通過保市場主體來保就業。一方面推動穩崗、增崗，另一方面拓展就業渠道。去年疫情中就業方式也有新變化。一方面繼續鼓勵增加相對穩定的就業崗位，另一方面也要廣開靈活就業的渠道。

對於中國老年人問題，李克強指，中國的老齡人口已經有2.6億，老齡產業可以說是一個巨大的朝陽產業。因為中國市場的多層次、多樣化的需求，必然會給外國企業的產品、服務乃至於投資創造更多機會，因為我們的市場是開放的。

新華社

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！