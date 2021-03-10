全國政協大會昨日下午閉幕，今年合共收到5,913項提案，政協委員亦以2,079票贊成、零票反對、五票棄權，三人未按表決器，通過全國政協的政治決議。至於全國人大的閉幕會將今日下午3時舉行，屆時會表決《全國人民代表大會組織法》修改草案，及「關於完善香港特別行政區選舉制度的決定草案」等10項草案。

全國人大今日將審議通過的完善香港選舉制度的決定議案外，另一焦點將表決《全國人民代表大會組織法》修改草案，《組織法》修改草案擬授權人大常委會在全國人大閉會期間，可決定「國務院其他組成人員」的任免，即包括國務院副總理、國務委員。

胡春華能否續任未知之數

時事評論員劉銳紹向本報指出，《組織法》的修改將對二十大的人事變動構成壓力，軍委副主席及軍委委員也在射程之內，其中現任副總理胡春華最值得人關注：「胡目前是政治局成員，也被視為團派，能否過關（續任）還是未知之數」，另對其他有影響力的人造成壓力及威脅，他形容那是「虎頭鍘」。

昨日全國政協閉幕會共2,087人出席，通過四項議程，包括全國委員會第四次會議政治決議，內容包括「一致贊成及堅決支持全國人大作出完善香港選舉制度的決定」，及讚頌全黨全國在習近平的領導下，「脫貧攻堅戰取得全面勝利，全面建成小康社會取得偉大歷史性成就。」此決議以2,079張贊成票通過。

全國政協主席汪洋形容全國政協是「民主、團結、求實、奮進」的大會，閉幕詞中特別提到，今年是中共成立100周年，也是實施「十四五」規劃、開啟全面建設社會主義現代化國家新征程的第一年，政協要「堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導……增強『四個意識』、堅定『四個自信』、做到『兩個維護』」。

汪洋「三牛精神」擦習鞋

汪洋強調，「要堅持和加強中國共產黨的領導，必須以此作為根本政治原則和重大政治責任，鞏固和擴大執政黨的群眾基礎和社會基礎」，並以「習近平新時代中國特色社會主義思想」是黨和國家必須長期堅持的指導思想，並搬出習近平於今年新春晚會提出的「三牛精神」，稱政協要為民服務孺子牛、創新發展拓荒牛、艱苦奮鬥老黃牛的精神。汪洋的發言黨八股不絕，亦再一次突出中共定於一尊的政權狀態。

據新華社統計，今年全國政協大會共收到5,913項提案，4,940項獲立案。其中，最多的是經濟建設提案，佔36.8%，共1,820項；社會建設提案有36.6%，共1,808項；政治建設提案佔6.3%，共312項。

新華社/《蘋果》記者