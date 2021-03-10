美國拜登政府上場個多月，據報中美即將舉行換屆後首次高級別官員會談，北京會派中共中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪和外長王毅到美國阿拉斯加，與包括美國國務卿布林肯在內的對應官員會談。白宮證實中美正「直接接觸」，但未敲定細節，國際關係學者對本報分析，今次釋出兩國願意對話的氛圍，至於會談選址在阿拉斯加，他相信是以免外界對今次會談過份期待。

綜合《南華早報》和《金融時報》報道，北京將會派出楊潔箎和王毅到美國阿拉斯加安克拉治，與布林肯（Antony Blinken）和美國國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）會談。白宮確認雙方「直接接觸」，並指在觀望中國的同時，尋求雙方合作。美國國務院新聞秘書普萊斯（Jen Psaki）表示，暫時未有任何外訪或會面消息可以公佈。

或布林肯訪日韓後舉行

《金融時報》報道，目前雙方還在商談會面地點與時間，不排除在布林肯本月稍後訪問日本與韓國之後，回程經過阿拉斯加時，停靠在安克拉，美方也希望這場會面精簡，只有一至兩名官員與中方官員會面。路透社引述美國政府的高級官員指，會談會在近期舉行。中國外交部發言人趙立堅昨被問到相關問題時，指無消息可以提供，又稱中國國家主席習近平在農曆除夕與拜登通話，雙方同意中美保持溝通渠道暢通。

王毅上月在外交部舉辦的藍廳論壇上致辭時曾表示，過去幾年美方幾乎中斷了兩國各層級的對話，成為中美關係不斷惡化的重要原因之一。

外媒報道形容楊潔篪曾多次以國家主席習近平的特使身份外訪，反映北京非常重視重建與美國的關係，而今次會面地點選擇在阿拉斯加，是地理上與華府和北京的距離不會相差太遠，同時遠離全球媒體的目光。

楊潔篪與布林肯上月初曾通電話，但兩人各說各話。楊強調香港、新疆和西藏等事務為中國內政，不容任何外部勢力干涉；布林肯則強調，美國將繼續在各地捍衞人權和民主價值。

新加坡國立大學政治系副教授莊嘉穎對本報分析，指現在傳出會晤可能，釋放出一個雙方願意對話的姿態。若然兩國官員在阿拉斯加這個地點見面屬實，意味希望降低外界對今次會談的期待，不希望外界認為，對話後兩國就會有突破。因為目前中美雙方的分歧還很大，兩國亦有各自的考量，拜登政府身段太軟，在國內會遭受批評，習近平也不希望在國內外被認為有退讓的感覺。

《南華早報》/《金融時報》