美國前國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）接受台灣中央社專訪，指現要評論拜登政府的對中政策還太早，但他肯定新任國務卿布林肯為新疆發聲，並希望現政府能繼續以正確方式對待中國。對於會否到訪台灣，蓬佩奧指不方便回應，不過他說，「若哪天有機會造訪那裏（台灣），會是很棒的事，我會真的很享受。」

「訪台會是很棒的事」

美國新政府換屆個多月，中央社昨刊登蓬佩奧的專訪。中美關係在蓬佩奧任內出現變化，對於拜登政府對中政策是否適當，蓬佩奧指他們才上任幾個星期，希望能給他們足夠機會去做事，但是他說，布林肯已公開談論新疆的種族滅絕，他讚許布林肯朝他先前努力的方向邁進，並說「希望他能比我們做得更好」。

蓬佩奧指，他有信心任內制訂的許多政策方向，都獲得美國跨黨派支持，包括就香港民主人權被中國打壓而推出的制裁和法案。蓬佩奧又說，他曾在冷戰時期服役，目睹獨裁暴政、共產主義對人民生活造成的影響，也看到共產主義的高度集權與威權本質所帶來的悲劇，所以他亦致力反共，又說與中國交涉的國家很難雙贏，「（中國）嘴上常說雙贏，但我從沒看過雙贏，只看過中國贏，與他們交涉的國家輸。」

一向公開友台的蓬佩奧被問到會否訪台時，他說不便評論可能訪問或不會訪問哪些地方，不過，未曾到過台灣的他補充說：「若哪天有機會造訪那裏（台灣），會是很棒的事，我會真的很享受，那會是很令人享受的事（a real treat）。」

中央社