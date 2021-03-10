美軍印太司令部司令戴維森（Philip Davidson）周二在參議院軍事委員會聽證會上指，隨着美國在印太地區的軍事優勢正不斷消失，中國目前擴張的速度及野心，有可能在2050年前全面取代美國在國際社會的領導地位。而台灣作為中國大陸的目標之一，他認為大陸針對台灣的軍事威脅或將在未來十年出現，大陸甚至有機會提早在六年內攻台。

承諾供台國防物資

戴維森強調自己作為印太地區作戰指揮官，有義務支持《台灣關係法》，並指台灣的價值觀反映美方價值觀，台灣對美國的全球地位非常重要。他承諾美方會為台灣提供國防物資與服務等協助，包括應持續穩定對台軍售，使台灣得以提高防衞能力。美軍印太司令部也會向台灣漢光演習提供協助，派出觀察員了解台灣國防、演習活動等，致力促進與台灣軍方的聯合相互操作性、訓練、準備與專業性發展。

此外，他又警告關島亦可能成為中國的目標，因解放軍曾發放模擬攻擊類似關島美軍基地的片段，呼籲議員批准在關島安裝陸基神盾反導彈系統，甚至將添置攻擊武器編入預算，同時需要與日本、印度及澳洲等盟友深化合作，讓中方知道實現其野心需付出高昂代價。戴維森指出，美國首要任務是維持和平，一旦競爭演變成衝突，美國必須做好戰鬥和獲勝的準備，強調台海和平穩定關乎美方利益。

路透社/法新社