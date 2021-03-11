兩岸疫情最新數字：大陸昨日（10日）新增11宗確診個案，全部為境外輸入，分別是上海5宗、四川3宗、廣東2宗以及福建1宗。大陸累計確診90,018宗，死亡病例共4,636宗。台灣累計確診978宗，死亡個案10宗。

上月在武漢進行病毒溯源的世衞專家組，預計最快將在下周發表完整調查報告。動物疫病防控專家、國家獸用藥品工程技術研究中心主任田克恭，在全國兩會期間以人大代表身份接受本港商業電台書面訪問時表示，為尋找武漢肺炎病毒可能的天然宿主和中間宿主，他的團隊創建了適用於檢測動物血清抗體的試劑盒，應用在36種動物，包括家畜家禽、穿山甲、果子狸，以及熊貓身上，在測試的近2,000份血清樣本，結果都是陰性，反映在疫情爆發前後，這些動物都未有受到感染。

中國疾控中心主任高福指，疫情初期曾經報道穿山甲或蝙幅可能是病毒宿主，但最終他們身上的病毒只屬相似，並非武漢肺炎病毒。

另外，美國貿易代表辦公室（USTR）昨日宣佈，將延長對來自中國進口的外科口罩、手套、血壓計袖帶以及X光檢查機等約99種醫療產品的關稅豁免期限至9月底，以協助美國民眾抗擊武漢肺炎疫情。

根據前美國總統特朗普的「301條款」關稅政策，早前針對中國製的醫療用品加徵的關稅豁免限期，將在本月31日失效。

商業電台/ 路透社

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！