美國國務院剛宣佈，國務卿布林肯（Antony Blinken）與國家安全顧問沙利文（Jake Sullivan）將於下周四（18日），在阿拉斯加與中國中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪及外長王毅會談，美國海軍再派戰艦通過台灣海峽，是美國總統拜登上任一個半月以來第三次。

美國海軍第七艦隊司令部今日（11日）清晨6時許發新聞稿，指伯克級導彈驅逐艦「芬恩號」（DDG-113）昨穿越台灣海峽，並發佈經過台灣海峽的照片。

新聞稿指出，「芬恩號」是依國際法在例行過境，並強調此行是為了證明美國對印度太平洋自由開放的承諾。美國軍方將繼續在國際法允許的範圍內飛行、航行和操作。

這是美國總統拜登今年1月20日上任以來，美艦第三次通過台海。

之前兩次，分別是美軍伯克級導彈驅逐艦「馬侃號」（ DDG-56）在2月月4日由北向南通過台灣海峽，以及2月24日另一艘伯克級導彈驅逐艦「威爾伯號」（ DDG-54）通過台灣海峽。

解放軍東部戰區新聞發言人張春暉曾就美軍「威爾伯號」穿行台灣海峽作回應，指東部戰區海空兵力全程對美艦跟蹤監視，批評對方此舉是刻意破壞地區和平穩定，強調戰區部隊隨時應對一切威脅挑釁。

台灣《蘋果新聞網》／《環球網》

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！