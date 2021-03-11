李克強在記者會上也被問到中方是否願意提供武漢肺炎疫情的原始數據予世衞專家組，他沒有正面回應，只說中方一直與世衞保持溝通，也支持世衞專家在華開展溯源研究工作。

僅稱會保持溝通

李克強在回應西班牙艾菲社提問，中方是否願意如世衞專家組所願，提供前年10月至12月中國的疫情原始數據，或再次接待專家組訪華時，先說中方和各方一樣，都希望能夠盡快查清病毒源頭，不過他很快就指，疫情溯源是一個複雜的科學問題，需要各國加強合作，持續研究。中方與世衞保持溝通，也支持世衞專家在華開展溯源研究工作，接下來亦願意繼續與世衞一起推動科學溯源。

李克強又指，現階段要做好各種防控工作，包括接種疫苗等，其間沒有直接回應會否提供原始數據的問題。

另外，CNN記者也向李克強提問中美關係問題。記者說中方近年一再強調兩國關係惡化「責任全在美方」，但事實上美國國內有不同看法，而當面對香港等問題時，美國兩黨取態一致，他問李對此觀點有甚麼看法，及中方會否調整相關政策立場。李指，中美在多方面確有不同，難免有矛盾、分歧，他希望中美能有多領域、多層次的對話，即便一時達不成共識，也可以交換意見、增信釋疑。他又指，縱然去年受到多重衝擊，中美的貿易規模仍能增長8.8%。

新華社