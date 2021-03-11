不用飛到日本，就能親眼欣賞當代藝術家奈良美智的53件作品，更免費入場。奈良美智今日開始在台首個個人展覽，代表作之一《月光小姐》首度在海外展出，他為台灣而畫的新作《朦朧潮濕的一天》亦首度曝光。

展覽正值日本311大地震十周年，在疫情艱困之時，奈良美智仍親身到台佈置展覽，他表明311大地震時，收到台灣的巨額捐款及援助，日本人民非常感謝，今次展覽作為一點小小的回報。台灣當局非常重視，總統蔡英文周一在官邸接見奈良美智，昨又出席開幕儀式，表示台灣人和日本人也在災害中緊密攜手，期待台日繼續在當前的挑戰中相互扶持。日本駐台代表泉裕泰亦在致辭中感謝台灣當年的援助，寄望日台友情永續長存，成為彼此最真心的好友。

今次展覽地點位於台北藝術大學的關渡美術館，由奈良美智親自挑選，他認為觀眾看展必須遠離市區，進入近郊，跟城市拉開距離的清幽，令他與日本東北的家鄉有連結感，亦希望觀眾看完展覽，還能欣賞關渡美景，延續對作品的感觸，為大家帶來「儀式感」。

多次聲援周庭

奈良美智在本港亦極受歡迎，2015年來港舉行個人展覽，在香港哄動一時 ，其後他更成為日本最高價藝術家，2019年，作品《背後藏刀》在港蘇富比拍賣會，以1.95億港元售出。去年8月，前香港眾志成員周庭被捕，他在社交媒體多次轉發她被捕消息，更表示想要守護周庭，「為香港所有熱愛民主的人高歌打氣」。

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