【中美博弈】美國總統拜登上任後首場中美高層外交會談，將定於美國時間3月18日在阿拉斯加城市安克雷奇（Anchorage）舉行。美派出國務卿布林肯及國家安全顧問沙利文，中國則派出政治局委員、中央外事辦主任楊潔篪及外長王毅。據悉，雙方將討論多個具分歧的問題，包括疫情、氣候、香港、台灣及中國的經濟禁運等。值得關注的是美國在今次的會議前，率先與各印太盟友見面及召開會議。美國專家分析，今次拜登向中國展示強大的同盟實力，以此施壓。

今次是布林肯（Anthony Blinken）上任一個月後首場外交，官方宣佈他與沙利文（Jake Sullivan）在美國時間15日至18日出訪東京及首爾，與日韓兩國部長進行「2+2」對談，布林肯亦會與當地商界見面，推進雙邊貿易。兩人完成日韓兩國訪問後，18日回程時會途經阿拉斯加城市安克雷奇，在當地與中國代表楊潔篪及王毅見面，然後才飛回華頓盛。

美日印澳今視像對話

中美雙方均沒有透露會議細節，美國稱會討論「一系列問題」。中國外交部亦僅稱「應美國邀請」舉行高層戰略對話，希望兩國能管控分歧，推動中美關係重回健康穩定發展的正確軌道。外媒引述不具名的美國資深官員透露，兩國官員會探討武漢肺炎疫情、氣候變化，還有多個雙方存在分歧的問題，包括香港、台灣以及中國或對澳洲實施的「尚未公佈的經濟禁運」。

中美會面至今仍約有七天，但美國似乎已開展其外交攻勢，連結盟友。拜登今天（12日）將會與日本首相菅義偉、印度總理莫迪（Narendra Modi）及澳洲總理莫里森（Scott Morrison）共同舉行首次四方安全對話（QUAD）視像會議，印外長透露會議將討論如何維持自由開放的印太區域、供應鏈、關鍵技術、海上安全及氣候變化等。QUAD一直被外界視為印太「小北約」，用來對付中國。換言之，美國在中美正式會議之前，高層早已與日本、南韓、印度及澳洲等印太主要盟友見面，極可能共謀抗中政策。

至於另一重要戰略地點台灣，布林肯昨亦有兼顧。有議員在國會詢問他是否承諾推動台灣參與世衞、邀台出席拜登主辦的民主峯會等，他一口答應，並讚許台灣為強健民主政體和科技重鎮。

華倘老調重彈將沒結果

白宮新聞秘書普薩基說，美國政府將與合作夥伴「同步」處理與中國的關係。她說：「重要的是拜登政府首次與中國官員的會晤在美國境內，且是在與亞洲與歐洲夥伴、盟邦進行密切磋商後進行。」華盛頓智庫戰略與國際研究中心中國力量項目主任葛來儀（Bonnie Glaser）分析，美今次連結盟友後才與中國會談，將向中國展示其強大的聯盟實力，表明美國外交實力向中國施壓。如果中國仍然老調重彈，會晤將不會有積極結果。

美聯社