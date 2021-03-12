全國人大昨日表決通過，有關「完善香港選舉制度」的決定，引起國際社會關注，被指閹割香港選舉制度，令民主倒退至少30年。一直充當中共「馬前卒」的內地官媒《環球時報》則發表社評直指，全國人大通過有關香港選舉制度的決定，是對香港亂象刮骨療毒，深得中國全社會的支援。文章又謂，美英一些力量反對全國人大的決定，但他們手裏的牌早被北京摸透，「攻擊缺少後勁，強弩之末」，奈何不了整個中國。

《環時》的社評指出，全國人大昨日表決通過有關「完善香港選舉制度」的決定，以及它所推動的立法將確保「愛國者治港」的原則得到貫徹落實，相信「香港的治理將從此翻開新的一頁」，是對香港亂象做出的「刮骨療毒」，深得中國全社會的「支持」。

文章謂：「它（全國人大決定）不僅僅是為了將極端反對派擋在香港體制門外，還是一個選賢任能體系，致力於擴大被提名人和當選者的廣泛代表性。這一制度設計既要為香港治亂，更以推動香港發展為目標」，並指這也是「對美英狂妄目標做出的堅定回答」。

文章又表示，美英和西方一些力量反對中國人大的決定，但這些反對不會起任何作用，美英等支持的極端反對派陣營加速潰散。而美英手裏的牌早被北京摸透，「他們的攻擊缺少後勁，可用強弩之末概述之。他們既奈何不了整個中國，也毀不了香港的繁榮」。

另外，全國人大「重定」香港選舉制度的消息，除引起美英等地媒體關注外，德國媒體亦有作出報道。德國之聲引述，長期關注香港情勢的美國加州大學爾灣分校的歷史系教授華志堅 （Jeff Wasserstrom） 指出，香港選制的改革是北京限制香港政治自由的最新手段。

他說：「直到最近，各種背景的候選人都可以參加政治運動，而在立法會中，立場不同的議員也可以進行激烈的辯論。然而，最近中國政府對香港議題採取的行動，都是為了盡量縮減這種政治活動的空間。」

美國聖母大學政治系副教授許田波則認為，中國政府透過改革讓選舉制度更有利於建制派的作法顯示，中國政府認為監禁民主派人士不足以壓制香港的反對派。她說：「基本上北京已沒給民主派留任何運作空間，中國政府希望藉此阻止民主派有新的人出來參與選舉。此外，由於北京已建立了審核提名與取消資格的相關機制，所以即便未來民主派有人可以通過第一關的審核，他們仍可能被取消資格。」

在台灣，被指是中國研究學術重鎮的政治大學東亞研究所所長王信賢，接受台灣《蘋果》訪問時表示，「一國兩制」中「一國」與「兩制」之間拔河，今天顯然「一國」佔上風，「兩制」味道就沒了。

王信賢指出，從2019年「反送中」開始，到去年6月通過《港區國安法》，到現在完善香港選舉制度的決定草案，都是北京對於香港的一連串動作。他說，從立法會增加席次大多由北京控制，特首選舉圈圈越來越小，候選人必須經過審查委員會，這些都是很關鍵部份，就回到中共中央政治局常委、全國政協主席汪洋索稱「愛國者治港」，所有的審查標準就是愛國，而這個愛國必須要由北京與港府來定義。

《環球時報》／德國之聲／ 台灣《蘋果新聞網》

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！