香港人愛到台灣，士林夜市可謂是必到觀光景點之一，但市林夜市商圈近日面臨30年來最慘的關店潮，吉舖越來越多。有網民日前在fb 「爆廢1公社」貼相並感嘆，「老闆比客人還多」。台北市市場處長陳庭輝坦言，士林夜市沒落最大主因，是租金昂貴，另外攤販「劏遊客」情況層出不窮。

夜市人數雖無法有效統計，但陳庭輝表示，從目前情況看來，士林夜市應是北市狀況最差的，原因包括攤販聲名狼藉，不少水果攤賣高價水果「劏遊客」，不時登上新聞版面，久而久之形成不好印象。另一原因是當地租金昂貴，房東調降幅度有限，據指基河路某間運動用品店月租高達40萬元新台幣（約10.9萬港元），讓商家很難營運下去；但也不排除是因為外籍遊客無法入境所致，冀未來邊境管制開放後會有改善。

陳庭輝坦言，「攤販的問題算好解決，房租的問題才讓人頭痛」，目前市場處已聯絡當地房仲業者，希望能調降租金，幫忙引介商家進駐，但效果有限。因為不少房東抱持「房子空在那邊也沒關係」的心態，而市場處也很難強迫房東降價出租。

台灣《蘋果新聞網》

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！