全國人大昨日通過修改香港選舉安排，引發各界批評，台灣多個團體今日傍晚在中國銀行台北分行前抗議，批評改變選舉制度後，中共「完全掌握選舉結果」，香港人失去言論自由、政治自由後，選舉權利都被剝奪，「一國兩制」死亡。參與者認為，台灣是自由的堡壘，當局應採取措施支持香港民主派，及讓香港人在台灣安居，同時要求在野國民黨拿出勇氣，說出台灣的大敵人就是中國。

今日參加抗議的團體包括經濟民主連合、台灣人權促進會及公投護台灣聯盟，約20名參與者在現場高叫「抗議中國人大扼殺香港自治」、「香港自治已死」、「現在就是2047」及以廣東話高喊支持香港的口號，亦有參與者撕毀五星紅旗，有多名市議員到場支持。

參與的團體指出，「港版國安法」公佈以來，北京當局瘋狂打壓港人，收緊言論自由。今年初更針對民主派領袖展開大規模拘捕行動，47位民主派政治參與者正面臨起訴和關押。

昨日通過的全國人大的決定，要在香港成立「候選人資格審查委員會」，未來香港特首、立法會議員的參選資格都將被中共政權完全控制，沒留下任何自由空間，這是「赤裸裸反民主的行為」。

參與者認為，台港命運相依，同樣面對中共極權，台灣民眾站出來支持香港，就是支持台灣自己。他們認為台灣政府從中央到地方都應該加強對港人，特別是香港民主派的支持，同時要支持新疆、西藏人民。台灣政府亦應該以民主選出領袖的身份，讓全世界人都看到。

參與者亦批評在野國民黨，前總統馬英九今日聲言「『一國兩制』構想，正式走入歷史」，國民黨又不斷聲言要「抵抗威權」，可是卻沒勇氣說出要對抗的是那個威權。

台灣《蘋果新聞網》

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