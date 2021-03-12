中國近年不斷提升軍事實力，已引起美國等國家的警覺。曾經是國際軍工業重鎮的烏克蘭，自1990年代向中國輸出軍事技術後，近年被指已遭北京「榨乾」、「掏空」。烏克蘭國安與國防委員會昨日宣佈，將重新把該國的重要軍工引擎製造公司馬達西奇（Motor Sich）「國有化」，以防止馬達西奇遭中國企業吞併。

據自由歐洲電台報道，烏克蘭國安與國防委員會秘書丹尼洛夫（Oleksiy Danilov）昨日表示，已經決定讓馬達西奇重回烏克蘭人手中，而國有化程序將會以合法的程序進行，所有投資人都會受到補償，讓這家私有化20多年的關鍵軍工製造公司擺脫中企覬覦。

據悉，目前馬達西奇大部份股權，均由中企掌握。美國長期以來擔心馬達西奇的關鍵技術會流入中共手中，近年來不停反對中國天驕航空公司對馬達西奇的投資。

今年1月，美國把天驕航空公司列入黑名單內，並指控天驕航空公司在烏克蘭的掠奪性投資及關鍵技術收購的風險，就在美國制裁2周後，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）簽署行政命令，對天驕航空公司等4家中國企業和3名中國公民實施制裁。

曾是蘇聯創始加盟共和國之一的烏克蘭，掌握蘇聯時期30%的軍工生產能力，1991年獨立後，繼承了蘇聯的軍事基礎。曾有報道指，中國1990年代開始，從烏克蘭手中獲取大量軍事技術。由於烏克蘭所有國家機構都極其脆弱，因而給中國有可乘之機，從烏克蘭獲得許多在俄羅斯買不到的東西，而且價格非常低廉。

俄國的軍事專家曾指，烏克蘭在中國海軍艦隊升級換代方面發揮了重要作用，包括當年將蘇聯航空母艦「瓦良格號」以2,000萬美元的超低價格賣給中國，隨後被改裝成中國第一艘航母「遼寧艦」，並提供了中國自行製造母艦的藍本。更重要的是，北京還收購烏克蘭的軍艦用現代燃氣輪機生產技術，沒有這些技術，中國就難以建成052C/D和055新型導彈驅逐艦。

自由歐洲電台/ 路透社/ 台灣《自由時報》

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