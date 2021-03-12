奈良美智特展 800人排3小時才能入場

中華文化總會主辦、日本重量級當代藝術家奈良美智特展，今天起在臺北藝術大學的關渡美術館展出，開展首日就爆滿，一早就有800人排隊等候入場，需要3小時才能入場。主辦單位緊急發公告，「3月12日排隊人潮超載，請暫緩前往」，強調展期到6月20日，不必搶在一時。有身陷人龍的網民留言，「已排隊約1個多小時，人真的爆炸多啦！」有人到場後驚見人潮說，「10點多到已排到看不見起點，放棄」；令網民直呼「台灣人甚麼時候變得這麼有藝術氣息啦？好棒棒，希望不是都要去打卡的」。

歐盟將以新疆人權為由制裁中國官員

《華爾街日報》引述多名外交官員表示，歐盟27個成員國周四同意將以中國侵犯新疆人權為由，制裁4名中方官員和1個實體，但報道未有提及官員名單，有關決定將在3月底的外長會議正式敲定。實施制裁包括旅遊限制及資產凍結。這是歐盟自1989年天安門事件後，事隔32年再次制裁中國。

長征七號A發射成功

周五（12日）凌晨1時51分，長征七號A遙二運載火箭在海南文昌航天發射場成功發射。長征七號A遙二運載火箭由長征七號運載火箭改進研製而成，運載能力不少於7噸。是次任務主要將九號衞星送入預定軌道，作空間環境監測等新技術試驗。

綜合報道

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