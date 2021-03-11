美國前總統特朗普卸任後相當低調，但近日他竟於內地淘寶網出現，但不是真身，而是一款有他的樣貌、身穿僧服盤腿禪坐的雕塑。這款名為「西天懂佛」的雕塑，售價999元人民幣（下同，約1,194港元）起，有網民稱放在公司當擺設，可如特朗普的競選口號一樣，「讓你的公司再度偉大」。官媒《環球時報》總編輯胡錫進近日也在Twitter轉發雕塑的照片。

不少網民都在社交媒體分享特朗普「西天懂佛」雕塑照片，製作雕塑的是福建廈門一間公司，淘寶網上的描述稱，這個以白瓷製成的特朗普雕像，盤腿席地而坐，雙手放在大腿上，右手掌迭在左手上，呈現打坐姿態。特朗普往下看，呈現祥和氣息，與他過往在公開場合、火力十足攻擊對手的模樣，完全不同。

《環球時報》訪問雕塑的製作者，他表示創作靈感是特朗普不斷聲稱「自己比誰都懂事」、「讓美國再次偉大」，這次他造成100個雕像，已賣出了數十尊。較細小的一款雕塑高16厘米，售價999元；另一款高46厘米的，售價是3,999元（約4,782港元），目前仍是預售形式，預計下月才會將雕塑運給買家。

這款雕塑引發網民不少討論，網民都在質疑甚麼人會買它，亦有網民笑稱：「建議上數學課前拜一拜！」「可以賣到美國大賺一筆。」「擺在課室，提問甚麼都懂，但考試甚麼都不對……」

如果覺得雕塑太大、太貴，淘寶網還有同款手機套出售，特朗普圖案有灰色和金身兩種供選擇，適用於iPhone 12、華為P40等內地流行的手機，售價29.8至34.8元（約35.6至41.6港元）。

多維新聞網

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！