全國人大昨日表決通過有關完善香港選舉制度的決定。全國人大常委會法工委副主任張勇，今早在記者會上解釋，全國人大這個決定是具有堅實的憲制基礎。他特別強調，中國憲法適用於香港特別行政區，又指「一國兩制」從提出的那一天開始，已確定了其根本宗旨，就是「維護國家統一和領土完整，保持香港繁榮穩定」。他又形容，如果不從根本上堵塞住反中亂港分子進入政權機關的制度性漏洞，「五步曲」程序實際上是名存實亡，「走不通的」。

張勇謂，中央依據憲法和法律對香港特區行使全面管治權，而「一國」是「兩制」的前提和基礎。他同時表示，1990年全國人大通過的香港「基本法」是依據憲法制定的，始終遵循了兩條原則：第一條原則是要以愛國者為主體的「港人治港」，第二條原則是中央授權下的高度自治。

有記者問及中央次以「決定+修法」的方式修改香港特首及立法會產生辦法，是否違反《基本法》以及2004年全國人大常委釋法規定的「五步曲」程序時，張勇強調，如果不從根本上堵塞住反中亂港分子進入政權機關的制度性漏洞，「五步曲」程序實際上是名存實亡，「走不通的」。

張勇解釋時，再度將問題說成是香港《基本法》附件一和附件二存在制度性漏洞和缺陷，容許反中亂港分子利用選舉方面的制度漏洞進入政權機關，「公然從事危害國家主權、安全、發展利益，損害香港繁榮穩定的活動」。而反中亂港分子又利用程序方面的制度缺陷，「刻意破壞憲制秩序和有效管治，阻撓香港民主發展」。

張勇又說：「『決定+修法』是全國人大及其常委會運用憲法權力，在國家層面上來構建一套符合香港實際情況、具有香港特色的民主選舉制度，它的根本目的就是正本清源，確保『愛國者治港』，恢復憲制秩序，提高管治效能，為『一國兩制』行穩致遠奠定堅實的制度性基礎」。

至於中國政府是否對完善香港選舉制度已有時間表，以及今年9月能否舉行立法會選舉，張勇則沒有明確說法，只表示有待完成一切修法程序，由港府自行決定。不過，他指出，去年8月11日，全國人大常委會已作出決定，讓香港第六屆立法會繼續履行職責，不少於一年，直到第七屆立法會的任期開始為止。

中新網

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