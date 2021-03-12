中國人權民運信息中心創辦人盧四清，今日（12日）通知傳媒，指他近日在香港高等法院旁聽47人因參與民主派初選而被控串謀顛覆國家政權一案，進一步了解在香港極多涉及政治的「言論」，可能會誤撞香港《國安法》，為此已刪除信息中心網站從2003年至2021年3月3日這18年間的全部文章，也碎掉與政治有關的全部實體文件。《蘋果》記者嘗試聯絡盧四清，暫未獲回覆。

盧四清在聲明中表示，除了兩篇10年前的文章標題因技術故障而殘留，《明報》的社評「保護動物成敗，考驗文明水平」，以及《蘋果日報》的「曾慶紅衣着品味看齊西方領導」這兩篇文章外，18年來的文章一律刪除和銷毀。

盧四清10日指出，香港《國安法》在去年6月30日開始實施，但至今沒有其他辦法可以了解這條法律的細節，唯一方法就是去旁聽相關案件。他指出，香港《國安法》第九條是：香港特別行政區應當加強維護國家安全和防範恐怖活動的工作。對學校、社會團體、媒體、網絡等涉及國家安全的事宜，香港特別行政區政府應當採取必要措施，加強宣傳、指導、監督和管理；而第十條是：香港特別行政區應當通過學校、社會團體、媒體、網絡等開展國家安全教育，提高香港特別行政區居民的國家安全意識和守法意識，也就是說，《國安法》規定香港政府要對社會團體、媒體的開展國家安全教育，提高香港居民的國家安全意識和守法意識。

他指出，「信息中心這樣的社會團體」，根本就無法向香港政府的任何權威機構諮詢，如信息中心的日常工作中哪些可能誤撞法網呢？他只好決定將整個硬盤格式化（format），將所有電郵、WhatsApp、Telegram短訊刪除，也把所有涉及「政治」的紙張碎掉。他強調，自己15年來沒接受過傳媒訪問，只在2006年有媒體登過一張照片。

中國人權民運信息中心在香港成立30多年。關注香港人權民運信息中心的陳子祥接受自由亞洲電台訪問時形容這是香港的悲劇：「香港是中國改革開放對外交流的窗口，也是中國市場經濟的咽喉，香港繁榮則中國繁榮，香港衰弱則中國衰弱，我們本來以為香港的法治、香港的經濟，最後可以影響內地，但是現在看來，內地卻主宰了香港的命運。這是一種悲劇。這種悲劇的苦果將在未來10年，由中國內地和香港的每一個人共同咽下。」

中國人權民運信息中心為海外讀者提供中國違反人權的消息，被中國當局定性為「境外敵對組織」。負責人盧四清祖籍湖南，曾於1981年爭取言論自由而被逮捕，八九民運期間，盧四清在湖南長沙組織遊行活動再次被捕。1993年逃亡香港，並獲得政治庇護。

中國人權民運信息中心／自由亞洲電台

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