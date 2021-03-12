內媒《寧波晚報》微信公信號12日消息，港龍航空創辦人曹光彪周五凌晨在港逝世，終年100歲。曹光彪是香港紡織業著名企業家，有「香港毛紡大王」之稱，創辦了香洲毛紡廠、南海毛紡廠及港龍航空等企業，他更是改革開放初期首個赴內地投資設廠的港商，被稱為「愛國港商」的他，更曾獲鄧小平等國家領導人親自接見並表彰。

曹光彪是改革開放初期首個赴內地投資設廠的港商，1978年7月，中國第一間由港商開辦的工廠、珠海香洲毛紡廠誕生。曹光彪的投資項目隨後也擴大到上百個，涉及各行各業，如曾同上海方面合資興建永新彩色顯像管廠；「嫦娥二號」、「嫦娥三號」的拍攝鏡頭就是他投資的企業研發出來。曹光彪接受媒體採訪時曾強調，自己一生中做過最重要、最有意義的事就是參與國家的改革開放。

1984年初，中共前領導人鄧小平南巡至珠海，提出要到行程以外的香洲毛紡廠參觀，鄧受訪時還對曹光彪大力讚許。此外，1997年8月29日，時任中共中央總書記、國家主席江澤民亦曾在中南海單獨接見曹光彪及其子女一行，高度讚揚其愛國愛港精神。國家紫金山天文台還將其發現的編號為4566號的小行星命名為「曹光彪」。

除了在內地投資建廠，曹光彪對內地教育也有着深厚感情。1995年，他捐贈了1,000萬元人民幣（下同）予浙江大學、捐300萬元予寧波大學、捐1,800萬元予浙大科研基地建設等。他還在家鄕建立了中小學，持續捐助上海交大等高校，為內地的教育、科技事業捐款達幾億元。

綜合報道

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