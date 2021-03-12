中國「不高興」，辱華事件隨時有可能發生。頗受學齡前兒童喜愛的中韓製作動畫《超級飛俠》（Super Wings），上周在中國多個影音平台遭舉報下架。該動畫某一集只出現一秒的中國地圖，竟然亦挑動內地小粉紅的敏感神經；他們比對該動畫的中國版和其他區域版本，發現只有中國版動畫中的中國地圖涵蓋台灣。小粉紅們又認定，動畫裏南韓人慶祝中秋節的情節是「偷竊中國文化」。

據悉，《超級飛俠》是由南韓動畫公司FunnyFlux與中國奧飛娛樂共同製作，2014年在南韓播出，2015年起在湖南衞視上映，內容講述飛機機器人「樂迪」與一群「超級飛俠」送貨到全世界。

微博ID為「穆阿蒂布」的網民早前在社交平台上投訴，《超級飛俠》的內容涉及中國領土問題，「《超級飛俠》國內版藏南地區、阿克賽欽地區、延北地區、長白山片區的地圖缺失；國外通行版將台灣劃分在中國大陸外，且海南島缺失。《超級飛俠》粵語版配音直接把台灣稱為亞洲的一個地區」。

另外，動畫中還有文化歸屬問題。《超級飛俠》第四季25集，講的是飛機人「樂迪」接到任務，要為南韓小女孩派送一個裝着製作松餅材料的包裹，當中提到，南韓人在中秋節當天會吃一種叫做松餅的食物。有內地網民認為，這容易對孩子造成認知混亂，誤以為「中秋節起源於韓國」。

據新華融媒新消費本月5日消息，《超級飛俠》登載使用的地圖存在未履行地圖審核程序、地圖存在錯誤等問題，已涉嫌違法違規，被勒令在中國優酷、嗶哩嗶哩（Bilibili，俗稱B站）等影音平台下架。

微博上有家長哀嚎：「怎麼就下架了，晴天霹靂」。不過，在大陸看不到的Netflix平台上，仍然提供《超級飛俠》前三季影片。

積極檢視《超級飛俠》是否辱華的微博小粉紅，列舉該動畫的罪狀，包括在第二季第一集「香港怪物大作戰」當中，國際版動畫中閃現一秒的中國地圖中，台灣被動畫主角「樂迪」遮住；內地版本的地圖中雖然涵蓋台灣且畫得特別大，但缺少了中印邊界爭議地區「藏南」與「阿克塞欽」。

另一引起小粉紅不滿之處是，劇中介紹中秋節是南韓節日，要吃松餅；雖然有網友查出，該集動畫在國際版中是介紹南韓的「秋夕節」，中國版卻譯為「中秋節」，但小粉紅仍頗為氣憤。

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