安徽省蚌埠市一名女子近日因多次相親失敗，回家時見父親目露凶光，守在家門口緊盯着自己，令她非常害怕，「不知道爸爸會不會放自己進門，自己也不敢下車」。相關片段引發網民熱議，有人批評逼婚未必是好事，亦有人表示，「等你為人父母便會明白」。

事發於本月8日，網上片段見女事主當日駕車回家，見到父親竟守在家門外緊盯着自己，且眼神銳利。她其後自稱今年29歲，已相親失敗50次，「這次回家看到爸爸的神情，不知道爸爸會不會放自己進門，自己也不敢下車。」

片段引起網民熱議，有人批評該父親思想太守舊，留言稱「逼婚真的好嗎？」「真正的親爹是恨不得自己女兒不嫁出去！搞不懂這種人就為了所謂的面子逼自己女兒非要嫁出去幹嘛？」「不管相親多少次，總得找個對的人吧，心急吃不了熱豆腐啊！」不過亦有人認為，「不要嘲笑，等你為人父母就體會到了」。

另有網民引述官媒《人民日報》2017年一篇題為〈相親何太急〉的評論文章，稱「急躁，容易導致草率﹔草率，就是給婚姻埋雷」，並指雖然長輩「替子女相親可以理解，可是，為甚麼天天跟上班似的，早起晚歸，這麼焦急呢？」評論又提出，現在的中國已走進豐富時代，很多生活理念都出現變化，例如年輕人傾向相信「結婚不是買保險」，而且感情觀亦有所改變，「匱乏時代，沒啥可挑的，先結婚後戀愛。如今，要求細了，也高了」，並呼籲家長「心急吃不了熱豆腐，急躁心理，弄不好反而會影響孩子的幸福」。

新浪微博／《人民日報》

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