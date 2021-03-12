全國兩會昨日閉幕，台灣的遠景基金會今日舉行談會，與會的兩岸事務專家、學者均認為，兩會對內、對外均是以「維穩」為主旋律，認為中共總書記習近平不單止要確保政權的成績、爭取第三任期之外，更會爭取更長任期的正常性，並要在國際舞台上表現「中國霸主」的姿態。可是，中國修改香港選舉制度、加上香港立法會前主席范徐麗泰強調「一國兩制」是經濟制度、金融開放的制度，不是政治制度，學者分析這顯示北京當局仍擔心政治議題影響香港的金融地位，因此試圖分割。

參與座談會的健行科技大學企管系教授顏建發認為，今年全國兩會不論是安內或攘外，兩會都試圖對中國目前遇到的內憂外患提出解方，以及展現出「維穩」的態勢。他認為，中共過去奉行「槍桿子出政權」，如今這概念也適用於國際事務。目前，中國正在面對國際圍堵，與印度、日本、歐美國家在軍事上對峙情形日益加劇。面對外部壓力，維持中國的軍事地位，國防預算必然增加；除了外部因素，中國近年也持續推進軍事現代化進程，目標在2050年成為與美國抗衡的軍事力量，顏建發認為未來軍費支出勢必持續成長。

至於修改香港的選舉安排，顏建發認為北京當局關心香港如何扮演「中國南方重要經濟體」的角色，而不在意政治獨立與自由、民主。他認為短期內，香港在國際金融體系中的地位不會被取代，但時間一長，外資與人才撤離後，極可能會令香港沒落。

遠景基金會執行長賴怡忠分析香港問題時，指北京當局從各層面將香港「收攏」在一國之下的舉措，不會改變，但是，「港版國安法」實施後，「外國的金融機構會撤出香港」，成為中共高層擔心的事情，所以范徐麗泰的「一國兩制只是經濟制度」的說法，目的是要試圖挽留國際企業。不過，這趨勢恐怕很難逆轉，「即使（企業）選擇留下來，但未來這些企業可以經營的項目恐怕都會大幅度的限縮」。

賴怡忠又認為，這些國際金融機構不在乎投資地點是否民主，更重視是否「依法而治」。他認為這次修法後，這些機構發現香港「依法而治」消失，即使中國強調經濟制度不會改變，但對這些企業或組織而言，在香港投資的不信任會加劇。

陸委會主委邱太三今日下午則表示，全國人大通過修改香港的選舉辦法，是「嚴重違背先前承諾，也違反港人普選的方向」，他認為，如果所謂的「一國兩制」都要由北京設定政治框架，並要做思想審查，這將會嚴重衝擊大陸所做的任何承諾，台灣民眾亦要思考，北京當局的承諾是否值得信任。

中央社

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