大陸在3月1日起禁止台灣鳳梨（港稱：菠蘿）進口，引發台灣一場「鳳梨保衞戰」。台灣內銷鳳梨的價格近日不跌反升，農委會預測，台民在清明節（4月4日）過後應可買到「親民價的鳳梨」。

農產品批發市場交易行情站顯示，台北市場3月的鳳梨批發價由每公斤22.8元新台幣（下同；6.3港元）攀升至35.6元（約10港元）間，而今天是繼3月6日以來創第二新高，每公斤達34.4元（約9.5港元），雖與3月7日一樣價格，但交易量比7日多近1倍。據悉，鳳梨一個重量約1.5至2公斤，若以2公斤計算，以今日批發價34.4元來看，一個批發價為68.8元（約19港元），零售價可達114元（約31.6港元）。

新北市民傅小姐表示，新店區一傳統市場的鳳梨，過年後一個賣50元（約14港元），但自從大陸禁止台灣鳳梨進口後開始加價，起初賣60元（約16港元）一個，後來就看到80元（約22港元），現在最貴看到100元（約28港元）都有，而以前最便宜時，曾買過4個100元。

近日，很多菜檔也開始賣鳳梨，原因是最近鳳梨價格較好。台北市中正區一果汁店老闆則指，最近鳳梨比較少，也比較貴，但不擔心影響生意，因為鳳梨即將當季，到時價格就會下跌。

台灣鴻海集團創辦人郭台銘則關注鳳梨外銷和缺水議題，認為應該透過長遠的國土規劃政策解決。他指出，今年是好時機，政府應該召開國是會議，擬定台灣未來50年產業結構發展的國土規劃政策。

郭台銘稱，無論是農業用地、農業用水、工業用水、產業發展或人口老化等議題，都需要長期的國土規劃政策。他在台灣居住70多年來，缺水問題一直都沒改變，水資源議題是長期工程，關乎台灣未來50年的經濟和產業發展。他指出，例如鳳梨、香蕉等水果或農產品，半導體晶片或電子產品外銷，以及運用台灣內部資源的比重，都應該從長計議。

在日本，「台灣鳳梨」已成為當地的熱門話題。產經新聞報道，中國以防疫理由，禁止進口台灣鳳梨，但一般認為，此舉是中國國家主席習近平領導班子故意刁難台灣總統蔡英文。

日本政府發言人、內閣官房長官加藤勝信今（12日）被問到台灣鳳梨銷往日本的數量大增一事時，他表明不便評論。而被問到台日關係時，他則說：「台灣和我國有着密切的人員往來，以及是經濟環境的極重要夥伴，是重要的友人。」至於，他會否喜歡吃台灣鳳梨時，加藤答道：「我吃鳳梨，但不特別在意是哪裏產的鳳梨。」

台灣《蘋果新聞網》／中央社

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