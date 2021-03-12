中美在高科領域交鋒加劇，繼早前傳出美國拜登政府正組織一個高科技聯盟，限制向中國輸出半導體等關鍵技術後，彭博社引述知情人士報道，拜登政府已通知部份向中國電訊設備製造商華為供貨的供應商，當局將收緊以前批准的出口許可證條件，包括禁止向華為出口用於或搭配5G裝置的零件，而禁令本周生效。

報道指，此項規定讓早在特朗普時代向華為實施的禁令更加明確及統一，就是不得向華為出口5G設備所用的零件，包括半導體、天線和電池。

特朗普政府將華為列入實體清單，規定美國公司向華為出售美國的技術和知識財產權時必須獲得政府許可證，但各家企業一直抱怨規則混亂。原先有些公司獲准繼續向華為出口可用於其5G設備的零部件，而另一些公司則受到更加嚴格的限制。

此舉意味拜登政府計劃繼續推動特朗普的出口管制，也表明美國官員正落實對中國實施強硬政策的承諾。美國商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）本月接受MSNBC採訪時承諾，美國將「充分發揮」實體清單的作用。

另外，美國共和黨眾議員馬斯特 （Brian Mast）擬提案立法，讓美國政府永久扣留積欠中國高達1.063萬億美元（8.25萬億港元）債務，以懲罰中國當日隱瞞武漢肺炎疫情導致全球死傷慘重。

根據Fox News報道，馬斯特的這項提案抨擊中共「積極進行隱瞞，目的是混淆並隱藏相關的公衞訊息」，這限制了病毒源頭識別工作，該提案也指出，武漢肺炎的爆發是中國「令人震驚的人權侵犯」舉動，包括箝制言論自由，並持續進行大內宣、大外宣。

馬斯特又批評，源自中國的武漢肺炎疫情在美國導致數十萬人死亡，毀滅數百萬份工作，對美方造成了無法言喻的經濟破壞，他認為，美國應要求中國政府負責，逼他們把納稅人的錢還回來。

彭博社

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