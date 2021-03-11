當中國對武漢肺炎源頭含糊其辭之際，有份研發疫苗的國藥集團子公司，國藥控股董事長于清明日前透露，集團高層早在一年前就已接種疫苗，且現在抗體還在。該說法隨即引起質疑，為何當局去年1月仍稱疫情可防可控，而短短三個月內疫苗已有人接種？是否當局在更早時已知疫情存在？

《人民日報》引述于清明透露，「2020年3月國藥集團四級企業黨政負責人接種了疫苗，經過一年的抗體持續跟蹤監測，目前抗體仍均保持在較高水準，沒有出現明顯下降」。此說法在網上引起熱議，有內地網民指出，武漢首宗確診病發時間為前年12月8日，翌年1月3日吹哨人李文亮遭訓誡，不到三個月，國藥高層就「以身試藥」，不能不說「真夠神速的」。翻查資料，國藥研發的滅活疫苗是在去年4月12日才獲國家藥品監督管理局臨床試驗許可。

當局被質疑早知爆疫

有經歷武漢封城的居民聞訊後認為，國藥不可能如此快研發出疫苗；又反問，「他們是怎麼這麼早就知道疫情？這個病毒究竟從何而來？實在太可怕，不敢想像。」據《湖北日報》2019年9月報道，當月武漢曾模擬演練「在機場口岸通道發現一例新型冠狀病毒感染的處置過程」。武漢疫情受害者家屬張海表示，「國藥高層一年前就已打疫苗，給我的感覺，疫情肯定不是突然在武漢爆發」；又認為，當年爆疫前武漢當局已預先演練，顯示一切是「故意的謀殺犯罪行為」。

《人民日報》/自由亞洲電台/新華網