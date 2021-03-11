全國人大昨午閉幕，全部決議草案均毫無懸念地以高票通過，而閹割香港選舉制度的草案更幾乎全票通過，而向來最「不和諧」的最高法及最高檢工作報告（簡稱兩高報告），則繼續包尾，但兩者的反對及棄權票均不足100票。全國人大委員長栗戰書在閉幕辭擦鞋，稱人大會議「表達了人民對習近平總書記和以習近平同志為核心的黨中央的衷心擁戴。」

橡皮圖章 草案全通過

人大會議昨日以高票通過全數10項草案。〈關於完善香港特別行政區選舉制度的決定草案〉是「爭議」最少的決議之一，以2,895票贊成，零票反對，一票棄權通過。值得注意的是，司儀公佈結果時，現場掌聲持續近一分鐘。被指為中共虎頭鍘的〈全國人民代表大會組織法〉亦以2,890票贊成下通過。壓軸的兩高工作報告的反對及棄權票，分別為92票及74票，票數均為習近平掌權以來的最低。

栗戰書發言時指，會議「表達了人民對習近平總書記和以習近平同志為核心的黨中央的衷心擁戴」、「要更加緊密地團結在以習近平同志為核心的黨中央周圍，增强四個意識，堅定四個自信，做到兩個維護」，句句不離習近平。他也特別提到「（全議）表達了包括香港同胞在內的全國各族人民維護國家主權、安全、發展利益，維護香港憲制秩序的堅定決心。」

新華社