內地醞釀立法規管「粉絲應援會」，擬規定後援會要在民政部門登記。全國人大代表、廣州市中級法院少年家事審判庭庭長陳海儀表示，在校學生互聯網金融借貸案大部份是因粉絲應援等追星行為產生，涉及直播打賞的案件94%以上都是18歲以下的未成年人，「金額少則幾萬元，多則上百萬元（人民幣）」，因此建議立法規管追星現象。

針對未成年人課金

在剛結束的兩會，多位人大代表和政協委員關注粉絲圈子中課金、應援（支持偶像）、「流量為王」等現象。陳海儀表示，在一些粉絲應援活動裏，有明星接受金條等貴重消費品。她認為政府應對明星、經紀公司和平台不當引導或者不當營銷行為給予相應的規管，如果涉及未成年人，這種行為必須得到監護人同意，否則這種贈與不能成立，明星本人必須返還禮品。

全國政協委員、柳州市人民檢察院副檢察長韋震玲，日前在政協小組會提出「重視整治粉絲文化亂象」的建議。她指演藝明星的粉絲後援會在運作上實際已經是社會組織，通過網絡組織人員、籌集資金，號召粉絲買明星代言的產品，具備了較強的社會動員能力，建議粉絲後援會要在民政部門登記，監管年輕人的追星活動，後援會「能組織做甚麽活動，是否能夠籌集經費，在哪個層面籌集，必須按照相關規定登記備案，依法開展活動、接受年檢」。

《中國青年報》