美國國務卿布林肯（Antony Blinken）下周四在阿拉斯加，與中共中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪和外長王毅會談前夕，將先與美國國防長奧斯汀（Lloyd Austin）前往日本及南韓訪問。日本傳媒引述日方消息指，日美將召開「2+2」會議，會後將發表聯合文件，現正協調在文件中寫入，對中方授權海警使用武器的《海警法》，表達深表關切，亦會再度確認釣魚台，適用於美日安保條約第5條適用對象。分析指，日美聯合文件中點名中國相當罕見，將突顯對華牽制姿態。

據美國國務院昨日的公佈，布林肯將與奧斯汀於本月15日至18日，亦即與楊潔篪和外長王毅舉行會談前訪問日本與南韓。日本共同社報道，布林肯與奧斯汀，下周二會在東京，與日本外相茂本敏充及防衞相岸信夫，召開「2+2」會議，會後將發表聯合文件。

報道引述日方消息指，日美雙方正協調在文件寫入，對中方授權海警在與外國船隻發生衝突時使用武器的《海警法》，表達深表關切，以提高對華威懾力；雙方同時亦會再度確認釣魚台，適用於美日安保條約第5條適用對象。有消息指，美日聯合文件草案亦會提及，反對憑借力量單方面改變東海及南海現狀，又將中方的活動，定位為對印太構想的挑戰，並提及維持海洋秩序的重要性。

「2+2」會議也將討論有關太空、網絡空間與電磁波等新防衞領域的日美合作方式。日本打算就參加能夠實現儘早探測和跟蹤導彈的美國小型人造衞星群「衞星星座」計劃表明積極態度。

資料顯示，上一次的日美「2+2」會議是在2019年4月於美國華盛頓召開。

另外，美國國務卿布林肯周三在眾議院一場聽證會上承諾，將邀請台灣參加由美國籌辦的民主峯會，並稱台灣為一個「台灣是一個強健的民主、一個非常強勁的科技力量，也是一個能夠對世界，而不僅僅是對它自己人民做出貢獻的國家。武漢肺炎就是一個很好的例子」。

日本共同社

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