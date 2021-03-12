北京「閹割」香港選舉制的鍘刀正式落下！全國人大昨以「零反對、一棄權」通過修改香港選舉制度的決定。對此，一向「親中」的台灣前總統馬英九今日（12日）也直言，「一國兩制」已經被宣告死亡；國民黨黨魁江啟臣亦表示對北京做法感到相當遺憾。民進黨立委吳思瑤則批評，中國所謂民主程序都是遂行共產黨政治統治、政治意圖的方法，台灣傾全力為香港持續加油。

馬英九今日與江啟臣、前副總統吳敦義、國民黨前副主席曾永權，到國父紀念館悼念國父孫中山逝世96周年。面對香港選制遭到修改，馬英九說，這讓大陸前領導人鄧小平在1984年提出的「一國兩制」構想，正式走入歷史，換句話說，是宣告了它的死亡，他對此感到非常遺憾。

江啟臣在受訪時，同樣表示對北京的做法感到遺憾。他再次呼籲北京當局，確保香港的自由與民主化，才能得到香港的民心。

另外，民進黨立委吳思瑤批評，大陸用各種方法，以遂行民主程序之名矮化民主，國際社會更能看清楚大陸本質是打壓民主，所謂民主程序都是遂行共產黨政治統治、政治意圖的方法，台灣會傾全力繼續為香港加油。

另一名綠營立委何志偉則指，中南海決策高層應思考全球面臨的挑戰，對香港越來越強硬，共機擾台事件也達到巔峯，從二戰開始至今，亞洲維持70年的和平並不容易，大陸想要進入富強、小康社會，不應變成挑釁者。

何續指，中國在區域安全上，要有節制責任，「過去70年和平就是靠節制，香港這件事對國際社會釋放訊息，中國是否會依照國際公約，進行人權保護？實踐與其他國家的承諾？是否履行大國區域安全責任？若中國都無法達成，只會讓國際、區域情勢更加緊張，對於和平穩定，中國有責任克制與節制」。

台灣《蘋果新聞網》／中央社

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